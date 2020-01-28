瑞士地方当局对申请入籍事宜拥有最终决定权。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士联邦法院日前裁定，一名已在瑞士居住长达30年之久的意大利男子，在向其所在地方当局申请入籍瑞士时，未能得到公平对待。



这名男子此前因“在融入瑞士社会方面表现不佳”、个人对瑞士地理以及文化知识掌握不足为由，入籍申请被地方当局驳回。但联邦法院表示，地方当局过分强调了上述入籍标准，且在面试环节中，该男子被问及的部分问题过于具体。



譬如，该男子在面试中被问道：当地动物园的熊和狼，是否被关在同一区域。而他对此哑口无言。



根据联邦法院昨日公布的裁定结果，施维茨州中部地区的阿尔特市(Arth)政府应考虑到，该申请者已在当地从事了数年的小型经营活动，而且也和当地居民往来频繁，据此，当地政府理应将这些因素纳入考量范畴，持“平衡”立场。



联邦法院从提交入籍申请被驳回的那名意大利男子处获悉，其经历的入籍面试环节，是在一种紧张的氛围中进行的，而且现场的面试官们表现出一定程度的敌意。



与瑞士公民不存在直接血缘关系或现存婚姻关系的外籍人士，必须截至申请时已在瑞士境内至少住满10年，才有资格提交入籍申请。如申请者有犯罪记录，则可合理被拒入籍。



反观这名意大利男子提交入籍申请的案例，实际上，他此前曾被指控未在其提交的纳税申报单中申报一处意大利的房产，不过当时，检察官裁定不将其告上法庭。

swissinfo.ch/mga

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