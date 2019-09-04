新版紙幣將從9月12日起開始流通。 ​​​​​​​ (Swiss National Bank 2018)

瑞士國家銀行(SNB)發布了新版100瑞士法郎紙幣將於2019年9月12日起進入市場流通的消息。



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瑞士國家銀行9月3日在一份新聞稿中表示，紙幣設計的靈感來自於瑞士的人道主義傳統，反映在新版紙幣上使用的水元素和與舊版一樣的藍色基調。不過新鈔的尺寸大為減小，以便使用。



這張100瑞郎面值的紙幣是瑞士國家銀行新近發行的第九版瑞郎中最後面世的新紙幣。此前2016年4月新版50瑞郎紙幣已經發行，隨之而來的是20瑞郎、10瑞郎、200瑞郎和1000瑞郎面值的紙幣。



第九版瑞郎紙幣的主題是“瑞士的多姿多彩”，由瑪努埃拉·普羅弗德(Manuela Pfrunder)設計並由印鈔公司Orell Füssli負責印刷。新版紙幣採用由高安全紙張製造商Landqart公司為第九版紙幣特別開發的Durasafe材料作為基本材料。

從左到右：第二版、第六版、第八版100瑞郎紙幣。 (© Keystone / Gaetan Bally)

新版紙幣總計使用了十五項防偽安全特徵，包括閃光油墨、發光線條、窗口切口，紫外線元素和微型文字等。不僅如此，新鈔還採用了三層結構：雙層棉紙和一層加固用聚合物核心，使其比傳統紙鈔更加耐用。



2018年進行的一項瑞士國家銀行調查外部链接顯示，約有70%的瑞士交易仍使用現金支付。據另一份瑞士國家銀行報告(英、葡)外部链接估計，8%到16%的100瑞郎面值紙幣會被儲存起來。

swissinfo.ch/ac

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