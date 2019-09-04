新版纸币将从9月12日起投入流通。(瑞士国家银行2018) (Swiss National Bank 2018)

瑞士国家银行(SNB)发布了新版100瑞士法郎纸币将于2019年9月12日起进入市场流通的消息。

瑞士国家银行9月3日在一份新闻稿中表示，纸币设计的灵感来自于瑞士的人道主义传统，反映在新版纸币上使用的水元素和与旧版一样的蓝色基调。不过新钞的尺寸大为减小，以便使用。

这张100瑞郎面值的纸币是瑞士国家银行新近发行的第九版瑞郎中最后面世的新纸币。此前2016年4月新版50瑞郎纸币已经发行，随之而来的是20瑞郎、10瑞郎、200瑞郎和1000瑞郎面值的纸币。

第九版瑞郎纸币的主题是“瑞士的多姿多彩”，由玛努埃拉·普罗弗德(Manuela Pfrunder)设计并由印钞公司Orell Füssli负责印刷。新版纸币采用由高安全纸张制造商Landqart公司为第九版纸币特别开发的Durasafe材料作为基材。



从左到右：第二版、第六版、第八版100瑞郎纸币。 (© Keystone / Gaetan Bally)

新版纸币总计使用了十五项防伪安全特征，包括闪光油墨、发光线条、窗口切口，紫外线元素和微型文字等。不仅如此，新钞还采用了三层结构：双层棉纸和一层加固用聚合物核心，使令其比传统纸币更加耐用。

2018年进行的一项瑞士国家银行调查显示，约有70%的瑞士交易仍使用现金支付。据另一份瑞士国家银行报告(英、葡)外部链接估计，8%到16%的100瑞郎面值纸币会被储存起来。

swissinfo.ch/ac

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