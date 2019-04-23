(Keystone / Gaetan Bally)

你或许会以为瑞士享誉寰宇的铁路系统、密集高效且纵横交错于阿尔卑斯山脉间的高科技含量铁路交通网，蚕食耗费了该国绝大部分的交通预算。果真如此吗？



最新出炉的官方数据显示，迄今为止，在瑞士所有载运及输送人员及货物的交通方式中，道路运输耗资最巨，且鲜少开车上路的无车族竟成了最“慷慨豪爽”的买单者。



根据瑞士联邦统计局(多语)外部链接公布的数据，瑞士交通运输系统平均每年经费支出高达900亿瑞郎，而公路运输(不包括自行车)耗资就占其中八成，相关开支涵盖了各类交通事故、天灾人祸、清排污染以及基础设施维护修缮。相比之下，铁路运输占瑞士全年运输经费支出的12%，航空运输支出占7%，船运耗资则仅占0.4%。



总体来看，无论是自驾、搭乘飞机、乘坐火车、抑或是徒步，瑞士居民全年人均交通运输出行预算合计高达1.1万瑞郎(折合人民币约为7.3万元)。居民个人往往承担了出行的绝大部分费用，但政府公共基金也会提供10%-22%额度不等的补贴，补助款项多寡，取决于具体运输模式及相关各项附带成本。

who pays for car traffic chart

虽然瑞士铁路覆盖线路就里程而言让其他欧洲国家相形见绌，然而，汽车依然是瑞士人最司空见惯的代步交通工具。在瑞士，52%的通勤族都会开车往返于自家住宅和公司之间。



与此同时，开车出行也是瑞士居民“出血最多”的交通运输方式。不过自2010年以来，瑞士人均自驾支出仅增长2%，与之形成鲜明对比的是，铁路出行开销的增幅高达12%，而回溯2012年至2015年间的数据，航空出行耗资年均更是暴涨了14个百分点。在同一时期，瑞士也审时度势，针对与日俱增的铁路及航空运输乘客吞吐量加大了投资力度，与往年相比，预算增长了27%。



虽说瑞士的道路运输耗资不菲，然而，公路基建以及维护检修费用要远远低于其他国家。

road investment chart





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