本周四(6月7日)，伯尔尼成为瑞士首个为佛教徒建立安息之地的城市。当日大约150名嘉宾出席了在Bremgarten公墓举行的佛教墓地开幕式。
伯尔尼市政府已经明确设立了为世界所有五大宗教教徒提供葬礼需求的目标。2016年，瑞士生活着约3.7万名佛教徒，其中多数来自泰国。接下来，还将为印度教创建一个丧礼的地点。
目前，穆斯林已经可以和基督徒一样被埋葬在Bremgarten公墓中。他们能够拥有一个与麦加一样的墓地。犹太教徒们在伯尔尼犹太人墓地也能找到他们安息之地。无宗教信仰者可以选择伯尔尼三座墓地中的任意一个。
根据瑞士联邦统计局本周三(1月31日)公布的数据，瑞士常驻居民中，无任何宗教信仰的人数与2000年相较足足增长了一倍之多；且放眼全国，基督教正走向衰落，而伊斯兰教教徒规模则呈现出日益增长之势。
瑞士840万人口中大部分属于基督徒。2016年，天主教仍然是瑞士最大的宗教信仰群体，占总人口的37%。瑞士新教徒的比例自1970年49%降至2015年的25%。
SDA-ATS/sb
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