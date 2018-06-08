此内容发布于2018年6月8日 下午2:05 最后更新 - 2018年6月8日 -14:05

伯尔尼Bremgarten公墓举行的佛教墓地开幕式。 (Keystone)

本周四(6月7日)，伯尔尼成为瑞士首个为佛教徒建立安息之地的城市。当日大约150名嘉宾出席了在Bremgarten公墓举行的佛教墓地开幕式。

伯尔尼市政府已经明确设立了为世界所有五大宗教教徒提供葬礼需求的目标。2016年，瑞士生活着约3.7万名佛教徒，其中多数来自泰国。接下来，还将为印度教创建一个丧礼的地点。

目前，穆斯林已经可以和基督徒一样被埋葬在Bremgarten公墓中。他们能够拥有一个与麦加一样的墓地。犹太教徒们在伯尔尼犹太人墓地也能找到他们安息之地。无宗教信仰者可以选择伯尔尼三座墓地中的任意一个。

瑞士840万人口中大部分属于基督徒。2016年，天主教仍然是瑞士最大的宗教信仰群体，占总人口的37%。瑞士新教徒的比例自1970年49%降至2015年的25%。

SDA-ATS/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line