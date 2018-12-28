2018 年 4 月，著名的瑞士三角巧克力获得了清真认证。近两天来，社交媒体上对此展开了热议，甚至有人呼吁抵制三角巧克力。“究竟什么地方出了问题？”瑞士媒体提出这样的问题。

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瑞士三角巧克力获得清真认证引发争议 最后更新 - 2018年12月28日 -11:00 2018年4月，著名的瑞士三角巧克力获得了清真认证。近两天来，社交媒体上对此展开了热议，甚至有人呼吁抵制三角巧克力。“究竟什么地方出了问题？”瑞士媒体提出这样的问题。 首先要声明一点：配方一点儿都没变。一直以来，三角巧克力都符合穆斯林及犹太人(德)的食品规定。只不过是，伯尔尼的巧克力生产厂在今年4月份获得了正式的清真认证，因为认证有利于出口。 刚开始，没人注意这件事。三角巧克力的生产厂家Mondelez公司因为担心遭到抵制并没有大肆宣传，因为瑞士的穆斯林面临着社会上越来越深的敌意(德)。 然后，瑞士报纸(德)对此进行了报道。接着，德国媒体(德)也跟进报道。最后，一名德国选择党政客在脸书上发表了一个评论，顷刻间，网络上骂声一片。 社交媒体上真有人呼吁抵制三角巧克力。 对此，瑞士媒体的反映出乎意料的冷静。Nau.ch(德)评论道，对三角巧克力心怀愤怒完全是不理智的行为。其他食品品牌，比如美极(Maggi)、奈斯派索咖啡(Nespresso-Kapseln)、艾门塔尔奶酪(Emmentaler-Käse)也都获得了清真认证。 新苏黎世报(德)发表了题为《三角巧克力获得了清真认证，那又怎样？》的文章。“三角巧克力噎着了您，您可以不吃呀，”大报记者写道。“但是，请注意，事情会变得比较复杂，因为能多益巧克力榛子酱(Nutella)也获得了清真认证。利口乐糖(Rocola)也是。” 网上平台watson.ch分四点阐述，“因三角巧克力获得清真认证而愤怒是荒谬至极的。”(德)