此内容发布于2018年5月23日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月23日 -09:00

在巴伦伯格露天博物馆上演的话剧场景。

(KEYSTONE)

如今的瑞士是世界上最富的国家之一，但并不是一直都这样，曾几何时瑞士人作为山民，过着艰辛拮据的日子。瑞士有一个露天博物馆，位于伯尔尼高原地区的巴伦伯格(Ballenberg)，这里重现了18、19世纪穷苦的瑞士人所度过的艰苦岁月。



距离布里恩茨湖(Brienzer See)不远处，周围群山环绕，一座长着丛林的小山，名叫巴伦山，110幢各式农房分布在一片66公顷的土地上。有的房屋表面镶满鹅卵石；有的覆盖着干草房顶；有的是木制小屋；有的是半木结构；有的由石头建成，屋顶铺着片麻岩；有南方农场；有高山小屋还有葡萄酒庄，置身于此，令人感到有些穿越，因为这些农房看起来风格各异，看起来像是来自不同国家。



巴伦堡露天博物馆 巴伦伯格露天博物馆，就像瑞士的一个民族村，位于伯尔尼高原地区布里恩茨(Brienz)附近，每年春季至秋末开放，今年从4月14日至10月31日开放。今年恰逢资助博物馆的基金会成立50周年纪念，会举办一些附加的活动。比如，一个特展以牛为主题，因为牛在瑞士的经济中起着重要的作用。巴伦伯格露天博物馆不仅是一个博物馆，还是一个科研和试验基地。这里保存着部分瑞士农业研究的档案。

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但是所有这些农舍都来自瑞士-借鉴各地的房屋修建方式，在巴伦伯格完全按照原型重建。“瑞士是一个多民族国家，”露天博物馆科学负责人Beatrice Tobler说：“瑞士有着各种不同地貌、不同气候的地域，受着不同文化的影响。”因此各地的建筑风格也千奇百怪，所以建筑选材时，要因地制宜，有些地区出产木材，有些地区则以开采石矿为生。

不要人类动物园

万事开头难，瑞士的这一多文化露天博物馆计划险些流产。上世纪30年代，一个名为Pro Campagna的组织提出建议，像其他国家一样修建一个露天博物馆，但是致力于维护纪念性建筑的瑞士家乡保护协会(Schweizer Heimatschutz)却表示反对，理由是瑞士各地的建筑风格太过迥异，在同一个地方重现难免需要做出改变，进行艺术加工。



另外人们还担心会重现1896年瑞士进行“国家展览”时发生的受争议状况，当时，日内瓦国家展览上出现了一个“黑人村”和一个“瑞士村”200名黑人和300名瑞士分别在各自的“村”里被展出。这样的“人类动物园”引发了不少争论，因此原计划将布里恩茨村庄的一部分转换成露天博物馆的想法，就此作罢。

Werbevideo Ballenberg Video über Ballenberg-Museum (巴伦伯格露天博物馆广告视频)

最后在无人居住的巴伦山开设一个“民族村”形式的露天博物馆，取得了各方的认可。1968年一个基金会成立，他们在全瑞士范围内寻找有保护价值，但濒临倒塌的房屋。1978年巴伦伯格露天博物馆向公众敞开了大门，现在该基金会现在依然会接收各地的房屋，但只面对那种因交通或建筑项目必须迁离的珍贵老屋。



淋漓尽致体现美

在这些从各地转运过来的房屋中，摆放着原始的家具和农具。所有物件都来自1950年前农业机械化之前的年代。最古老的房舍建于1336年，最新的也要追溯到1900年。展览馆希望尽可能地展示这些古老房屋的原样：节俭的风格、狭窄的空间和简易的家具。

屋外的院子也是按照传统的模式种植和管理。许多重体力劳作靠马匹和马车来完成。博物馆经营者希望旧时的常识知识可以被继续沿用：比如，园子里种植了所谓的“肥皂草”，用来制造液体洗涤剂。秋天的时候，博物馆工作人员会用园子里的亚麻做成麻布。



农民和家庭工作



因为瑞士是一个原材料贫瘠的国家，所以在过去的日子里，农业起着重要的作用。1850年以前，大多数瑞士人都是农民、牧民、树农、酒农或者渔民。

19世纪中期大部分瑞士人靠农业维生。 (Keystone)

他们中的大多数是雇农，他们没有土地或者只有少许土地，他们为拥有土地的农民干活。“许多家庭还要干一些其他的营生，比如织布、羊毛加工或者刺绣，因为他们必须卖了产品才有钱买需要的东西，比如买盐。”

通常有一个收购商在中间运作，他从农民手中收购他们在家生产的农副产品。来参观博物馆的人可以现场观看工作人员在从事传统的劳作，比如编筐、编织、纺线、织布和木刻等。



奢华与苦涩



那时候的瑞士也有一些富裕的地方，尤其是在城市里，博物馆中也展示了辉煌的工厂主别墅和大地主庄园。

并不是所有瑞士人都像这座建于1780年的庄园的酒农主人一样富有。 (Keystone)

巴伦伯格露天博物馆获得2018年花园奖

瑞士家乡保护协会授予巴伦伯格露天博物馆2018花园奖。这里农房花园、文化景象受到保护，并展示给人们，一些瑞士传统的水果蔬菜及食物都在这里重现。 信息框结尾

但是大多数当时的百姓都在苦涩的贫困中艰难度日，这一点从露天博物馆中展示的简易的宿舍和高山牧屋中可窥一斑。“就算有些房屋用今天的眼光看，有一种古朴之美，但是只要想象过去的人们是怎样在这里度日，就能体会到贫穷的滋味，”馆长Tobler说。



19世纪许多人迁往城市，为了在工业化的潮流中寻找生机。



整个瑞士就是一个露天博物馆



今天这个博物馆面临来访者日益减少的巨大挑战。问题在于：与其他国家(比如德国、斯堪的纳维亚地区)的露天博物馆相比，巴伦伯格博物馆并不是在大城市附近，而是在一个较偏僻的小山上。而且博物馆占地面积比较大，地势又比较陡峭，这令不习惯走坡路的外国游客来说颇费体力。



但是来到这里的人，却可以经历一段悠久的历史。这个博物馆建在所谓的“Reduit”地区，是二战期间，瑞士军队为保卫祖国与德国纳粹作战时，养精蓄锐的地方。但是瑞士比较幸运，没有受到军事攻击。也正是因为瑞士未遭到过轰炸(除了一些误炸)，所以那些历史建筑都得以“毫发无损”，因此放眼瑞士，其实它本身就是一个露天博物馆。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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