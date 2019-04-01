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甜蜜的峰值和谷值 瑞士巧克力：国内开花国外香

chocolate on a conveyer belt in factory

瑞士巧克力工业正在经历跌宕期。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士人不再像从前那样爱吃巧克力了-瑞士国内的巧克力消费量2018年再次下跌。但是这一瑞士名产在国外的际遇则迥然不同。 

据瑞士巧克力协会(多语)外部链接提供的数据，瑞士产巧克力的国内消费量去年下跌了3.4%。与此同时，国内销售额也降了4.8个百分点。“去年的漫长炎夏和圣诞节之初的经济低迷，这些因素对巧克力销售均有负面影响。”该协会的最新报告指出。

黑巧克力的走势倒算良好。但是，“现在人们少吃巧克力，很大程度上也是因为黑巧克力味道浓郁，”协会主席Urs Furrer分析道。

2018年，瑞士国产巧克力在国内走势下降，而进口巧克力的消费份额倒是增长了41%。令巧克力制造商稍感欣慰的是，去年该行业的净经营业额还是增长了1%。

(swissinfo.ch)

最爱在欧洲

虽然国内销量下跌，瑞士巧克力在欧洲大受欢迎，销售额和营业额增幅分别为10%和7%。瑞士巧克力最热门的出口目的地便是近邻德国，紧随其后的是英国、加拿大和法国。

3月初，瑞士Migros超市品牌飞瑞尔巧克力(Frey，多语)外部链接宣布和美国大型药店及超市连锁店Walgreens签署销售合同。目前尚未进入美国市场的Frey品牌将在Walgreens连锁超市的2千家店面上架。美国是2018年瑞士巧克力的全球第五大出口市场。

瑞士巧克力协会表示，澳大利亚、巴西、中国、日本及俄罗斯也展现出强劲的购买力。相反，中东和东亚地区的顾客似乎对瑞士巧克力意兴阑珊。

可可之王 是谁领导了瑞士的“巧克力革命”？

这个国家一颗可可豆也种不出来，但是却成为了巧克力制造业的魁首。瑞士资讯swissinfo.ch将带您一探瑞士巧克力的历史，这同时也是一段关乎创新、移民、好运和爱的历史。 ...

Keystone-SDA/RTS/ilj

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