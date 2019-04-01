瑞士巧克力工業正在經歷跌宕期。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士人不再像從前那樣愛吃巧克力了-瑞士國內的巧克力消費量2018年再次下跌。但是這一瑞士名產在國外的際遇則迥然不同。

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據瑞士巧克力協會(多語)提供的數據，瑞士產巧克力的國內消費量去年下跌了3.4%。與此同時，國內銷售額也降了4.8個百分點。 “去年的漫長炎夏和聖誕節之初的經濟低迷，這些因素對巧克力銷售均有負面影響。”該協會的最新報告指出。

黑巧克力的走勢倒算良好。但是，“現在人們少吃巧克力，很大程度上也是因為黑巧克力味道濃郁，”協會主席Urs Furrer分析道。

2018年，瑞士國產巧克力在國內走勢下降，而進口巧克力的消費份額倒是增長了41%。令巧克力製造商稍感欣慰的是，去年該行業的淨經營業額還是增長了1%。

(swissinfo.ch)

最愛在歐洲

雖然國內銷量下跌，瑞士巧克力在歐洲大受歡迎，銷售額和營業額增幅分別為10%和7%。瑞士巧克力最熱門的出口目的地便是近鄰德國，緊隨其後的是英國、加拿大和法國。

3月初，瑞士Migros超市品牌飛瑞爾巧克力(Frey，多語)宣布和美國大型藥店及超市連鎖店Walgreens簽署銷售合同。目前尚未進入美國市場的Frey品牌將在Walgreens連鎖超市的2千家店面上架。美國是2018年瑞士巧克力的全球第五大出口市場。

粉红女王 瑞士奶酪作坊为中国人研发粉红色奶酪 一家位于瑞士东部的奶酪作坊käserei-stadelmann为中国客户开发生产了一种粉红色的奶酪，起名：粉红女王(Pink Queen)。 作者： 邵大海

Keystone-SDA/RTS/ilj

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