上周六(9月14日)，站在燃烧的集装箱旁的苏黎世警察 (Keystone)

在苏黎世举行的反堕胎游行，被反对该游行的参加者中途打断，双方冲突中个别警察受伤，数个集装箱被点燃。

苏黎世市警方于上周六(9月14日)通报，有两名警察被示威者扔出的投掷物轻微砸伤。大约175人被警方短暂拘留，还有一人因使用暴力和威胁政府被逮捕。

当天14时左右，参加得到有关部门批准的“维护生命权游行”(March for Life)的人在Turbinenplatz集合。15时左右一千多人集结为一支游行队伍。

另一边则有几百人于14时前在某公园集结，开始了一场未经授权的反游行。警方带着斡旋团队及时赶到现场。

反游行的参加者被告知他们不能组队游行，但政府可以允许他们在该公园举行集会。尽管如此，接近14时3刻，数人还是前往Turbinenplatz，其中几人还推着装满投掷物的婴儿车。

酒瓶与石块

为避免支持堕胎与反堕胎示威者发生正面冲突，警方向未获授权的游行队伍发射了橡皮子弹和催泪弹。警察因此遭到一连串的酒瓶、石块与其他投掷物的袭击。数拨示威者还企图跨越警方设置的路障。

与此同时，人们在多个地点点燃了集装箱，并用建筑材料堵塞了道路。前来灭火的一些消防队员也受到袭击甚至受伤。

出于安全原因，警方暂时中断了维护生命权游行。不过到下午15时3刻，这个游行得以通过一个缩短的路线继续进行。





Keystone-SDA/ts

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