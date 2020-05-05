Dogan Korkmaz，40岁单身男士，在伯尔尼Breitenrain街区经营自己的快餐店已经16年。机械师出身的他，还当过美发师。20多年前，他从土耳其逃难至瑞士。 (swissinfo.ch)

疫情之下，许多瑞士人为了谋生都要学会另辟蹊径，见机行事。这对于他们当中的大多数来说，是一种全新经验。在这一些列文章中，我们就为你讲讲这些人如何在禁闭期间求生存的故事。他们到底有哪些担忧和希望？我们今天的主角是：土耳其旋转烤肉店老板Dogan Korkmaz。

从3月16日这一天起，瑞士“静”了下来。 一夜之间，众多瑞士人面临生活的重大挑战。面对骤减的顾客，土耳其旋转烤肉店的老板月底能不能交得出店面租金？发廊老板怎么支付店员的工资？瑜伽教练在不得不关闭工作室后，怎样维持生计？ 虽然瑞士的社会生活在渐渐回归正常，但是特殊时期的特殊生存之计依然还要派上好一阵子用处。 信息框结尾

“自从防疫政策执行以来，一切都变得非常安静。我的餐厅提供土耳其肉夹馍和其他土耳其特色菜肴。现在每天备多少菜，我心里完全没数，不能再依靠经验来推测一天会有多少顾客光顾。到了晚上，我常常不得不倒掉剩下的食材。

现在我的处境很艰难。许多人都在家里办公，附近职业学校停课，学生也都不来了，附近居民有足够的时间自己在家做饭。我的营业额下降了一半以上。尽管如此，我每天都要守在店里，有时要待上11个小时。

当听说瑞士要实行全面封闭措施时，我非常震惊。当然，我依然可以继续做外卖，情况还好一些；可其他人则必须彻底停业。我很清楚，以后不会有路过顺便光临的客人了。这让我很焦虑。以后我怎么支付店面租金呢？

MP3文件 描述 Dogan Korkmaz erzählt wie es für ihn im Moment ist

瑞士联邦主席对民众说要团结。所以我去问房东，是否可以减免我的房租。可是他说，他也需要钱。我应该去寻求政府援助。我会和旁边发廊的女店主一起申请补助，她的处境和我一样。照常支付所有经营和生活的固定开支，这对我们来说太难了。

“每当有顾客光临，我都感激万分。”

Dogan Korkmaz 引言结束

两周前，我店里的客人多了起来。好天气帮了我的忙。人们又开始活跃在室外。我的餐厅里最多可容纳两个人等候，其他人都要在门外排队。

我努力不去想太多，只是继续做下去。幸亏我的性格就是这样。想太多也没有用。当然，我也会想，如果真的做不下去了，我要怎么办？去找一份工作？生活会有一天回到以前的样子吗？ 但现在，除了等，没有别的办法。”



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram