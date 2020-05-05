Dogan Korkmaz，40歲單身男士，在伯恩Breitenrain街區經營自己的快餐店已經16年。機械師出身的他，還當過美髮師。 20多年前，他從土耳其逃難至瑞士。 (swissinfo.ch)

疫情之下，許多瑞士人為了謀生都要學會另闢蹊徑，見機行事。這對於他們當中的大多數來說，是一種全新經驗。在這一些列文章中，我們就為你講講這些人如何在禁閉期間求生存的故事。他們到底有哪些擔憂和希望？我們今天的主角是：沙威瑪烤肉店老闆Dogan Korkmaz。

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“自從防疫政策執行以來，一切都變得非常安靜。我的餐廳提供土耳其肉夾饃和其他土耳其特色菜餚。現在每天備多少菜，我心裡完全沒數，不能再依靠經驗來推測一天會有多少顧客光顧。到了晚上，我常常不得不倒掉剩下的食材。



從3月16日這一天起，瑞士“靜”了下來。 一夜之間，眾多瑞士人面臨生活的重大挑戰。面對驟減的顧客，土耳其沙威瑪烤肉店的老闆月底能不能交得出店面租金？髮廊老闆怎麼支付店員的工資？瑜珈教練在不得不關閉工作室後，怎樣維持生計？ 雖然瑞士的社會生活在漸漸回歸正常，但是特殊時期的特殊生存之計依然還要派上好一陣子用場。 信息框结尾

現在我的處境很艱難。許多人都在家裡辦公，附近職業學校停課，學生也都不來了，附近居民有足夠的時間自己在家做飯。我的營業額減少了一半以上。儘管如此，我每天都要守在店裡，有時要待上11個小時。



當聽說瑞士要實行全面封閉措施時，我非常震驚。當然，我依然可以繼續做外賣，情況還好一些；可其他人則必須徹底停業。我很清楚，以後不會有路過順便光臨的客人了。這讓我很焦慮。以後我怎麼支付店面租金呢？

MP3文件 描述 Dogan Korkmaz erzählt wie es für ihn im Moment ist

瑞士聯邦主席對民眾說要團結。所以我去問房東，是否可以減免我的房租。可是他說，他也需要錢。我應該去尋求政府援助。我會和旁邊髮廊的女店主一起申請補助，她的處境和我一樣。照常支付所有經營和生活的固定開支，這對我們來說太難了。

“每當有顧客光臨，我都感激萬分。” Dogan Korkmaz 引言结束

兩週前，我店裡的客人多了起來。好天氣幫了我的忙。人們又開始在室外活動。我的餐廳裡最多可容納兩個人等候，其他人都要在門外排隊。



我努力不去想太多，只是繼續做下去。幸虧我的性格就是這樣。想太多也沒有用。當然，我也會想，如果真的做不下去了，我要怎麼辦？去找一份工作？生活會有一天回到以前的樣子嗎？但現在，除了等，沒有別的辦法。 ”



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