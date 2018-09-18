此内容发布于2018年9月18日 下午12:39 最后更新 - 2018年9月18日 -12:39

曾被外界誉为“乌托邦式的天方夜谭”、拟在苏黎世市郊的莱茵瑙镇(Rheinau)实施的无条件基本收入试行项目，距离现实仅一步之遥。 (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

正因现报名参加无条件基本收入试验项目的当地居民人数已远超预期，曾被外界誉为“乌托邦式的天方夜谭”、拟在苏黎世市郊的莱茵瑙镇(Rheinau)实施的无条件基本收入试行项目，距离现实仅一步之遥。



据镇长Andreas Jenni在本周一(9月17日)接受瑞士通讯社Keystone-SDA采访时介绍，截至目前，大约已有800名当地居民踊跃申请参与该项目。



这一由民间资助的最低收入保障试验项目，至少需650名居民参加方可实现。自愿报名参与该试行项目的居民，可无条件每月领取2500瑞郎(折合人民币约为16274元)的基本工资；而与此同时，他们也必须将个人挣得的额外收入悉数上交，从而保障整个项目拥有300万-500万瑞郎的资金后盾，得以持续推进。



电影制片人Rebecca Panian现已计划拍摄一部纪录片，讲述无条件基本收入这一理念究竟给这个小镇带来了怎样的影响。







SDA-Keystone/sm

Neuer Inhalt Horizontal Line