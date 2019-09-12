你可以坐下来放松，但不要独自在办公桌上吃午饭。在瑞士的职场里，与同事共进午餐和喝咖啡是重要的工作礼仪。 (© Keystone / Ennio Leanza)

与同事交往应该多正式？按时完工有多重要？做出决定前一般需要听取多少人的意见？这些问题的答案可能会让瑞士公司的新员工大吃一惊，职场规矩和文化礼节往往令人捉摸不透。关于如何融入瑞士职场的常见问题，两位瑞士礼仪专家做出了解答。

玛格丽特·奥蒂格-戴维森(Margaret Oertig-Davidson)永远不会忘记她在瑞士的首次“失礼之举”。

“我当时参加一个聚会，但很遗憾迟到了，我自认为这很正常。但是主办人非常清楚地表达了他们的失望。”

这位住在巴塞尔，苏格兰出生的人，过去20多年来一直为瑞士的外籍人士-她更喜欢称之为“外来者”-提供文化知识培训，帮助他们避免尴尬、误解，甚至冲突。

今年早些时候，在第一版《超越巧克力：了解瑞士文化》(英)外部链接出版近20年后，她推出了该书的第二版。

瓦莱里娅·哈莱(Valeria Harlay)亲吻一个刚认识的人的脸颊时，在瑞士遭遇了人生第一次文化冲突，在阿根廷国内，吻脸颊是很稀松平常的事情。“当时对方吃惊地退后一步，然后握着我的手向我问好。”

哈莱在成为瑞士法语区的咨询顾问并出版《生活在沃州》(英、西)外部链接之前，曾在多家公司从事文化交流工作。她说，瑞士和其它地区在职场文化方面的差异可能看起来不大，但事实上“瑞士有很多特殊性”。

在瑞士有宾至如归的感觉 最近一项对瑞士的外籍人士的调查(英)外部链接显示，不到三分之一的外国人对瑞士文化感到很亲切，就“融入的难易程度”而言，瑞士在68个受调国家中排名第65位——比前一年下降了4位。 有很多人都指出在瑞士交朋友不易。职场也可能是紧张关系或尴尬遭遇的来源，一旦被误解，会让人陷入孤立无援的境地，工作将毫无成效。 信息框结尾

我应该表现得多正式？



对于许多居住在瑞士德语区的“外来者”，初次见面问候可能就是一项挑战。是否应该握手，亲吻脸颊，直呼他人的姓氏？与老板、同事或客户之间很可能会产生尴尬的局面。

哈莱在第一次“失礼”后了解到，瑞士人初次见面时，与对方之间的舒适站立距离约为80厘米(31英寸)。在工作场所尤其如此，初次见面问候主要以握手为主。

不过，职场外就不用在意那么多礼数了，尤其是在见到年龄相仿的同事时或见到职场内抬头不见低头见的同事时。哈莱发现瑞士法语区的女性在见面问候时往往会吻脸颊三次，而非相互握手。但具体采用何种问候方式，取决于个人。

对奥蒂格来说，瑞士和她的祖国苏格兰最显著的文化差异在于名字的叫法。

“对我来说，直接用名字称呼对方似乎非常有利于消除人与人之间的隔阂。” 但是当她和瑞士客户一起工作时，她很快意识到，为了保险起见，要用姓氏而不是名字来称呼对方，此外，还要用德语中的“您”代替“你”(或者用法语中的“您”代替“你”)。



玛格丽特·奥蒂格-戴维森住在巴塞尔，是瑞士西北应用科学大学的商务沟通讲师。多年来，她在瑞士公司中担任跨文化交流培训师。

(Margaret Oertig)

奥蒂格回忆起她在瑞士与两位荷兰和瑞士人力资源主管的一次会面。当时大家都用英语交流，荷兰人在称呼大家的时候都直接使用名字，所以奥蒂格也跟着这样叫。会议结束时，瑞士老板和她握了握手，坚定地说：“奥蒂格(姓)女士，下次再会”，表明他在德语中不会直呼其名。

如今，在日常生活中人们经常随意地用名字和非正式头衔称呼他人，在35岁以下的人群中特别常见。但她发现，人们在电子邮件和信件中仍然使用一些传统可靠的称呼方式。

奥蒂格说：“在你面对面见到某人之前，在电子邮件中致以非常正式的问候是很常见的。” 一位读者在评论中说深有同感：

“我在给一位政府工作人员写信，我用了‘尊敬的西蒙’，在问候中直接称呼此人的名字，因为我们之前有很多电子邮件往来，”这位读者分享道。“我当时正在提交一份正式文件，但我想既然那么熟了，我可以在正式的问候中直接称呼其名字。我的老板告诉我这不合适。”

这方面的礼节还不止于此。许多外籍人士觉得在邮件末尾附上“此致问好”和个人签名很麻烦，但是一位读者说，她很早就知道在瑞士职场中，你不能在回复邮件中仅仅写上“谢谢！”或“没问题！”。

使用短消息App和其他应用程序使人际交往变得更加非正式，但这使口头问候方式不断演变，新的问候语能表现出更加高度的尊重，这种现象在英语交际者当中并不常见。“例如，我注意到人们开始在回复电子邮件时说‘谢谢你，亲爱的玛格丽特’”奥蒂格评论道。总的来说，她观察到随着技术的广泛应用，礼仪规则变得越来越模糊。

奥蒂格的建议是：在决定交流的正式和非正式程度时，让瑞士人带头做主。

我有承诺什么吗？

在履行承诺方面，沟通不畅和冲突经常发生。

奥蒂格认为，瑞士人在履约时效方面十分务实。“他们在做出承诺之前会认真评估自己是否能达到预期。相比之下，美国人则认为这是一种‘不求上进’的态度。"

但是对许多瑞士人来说，无法及时履约是一项重大过错。

“你相当于失去了信誉，”奥蒂格说。“在别的一些国家，人们常常会先设定高期望值，然后在无法实现预期效果时，就说遇到了问题或其他妨碍因素。有雄心壮志固然重要，在瑞士决不能这样处理事情。”

这也适用于其他情况。奥蒂格以刚合并的两家公司的员工为例，生动地讲述了这一点。在美国同事抵达瑞士后，一位瑞士经理提出带他们去徒步登山。美国人对此提议反应十分积极。

但是当他们到达出发点时，美国人完全毫无准备。他们没有带登山鞋，也不想去远足。“瑞士人觉得美国同事没有信守承诺。对美国人来说，这个提议听起来很好，但似乎不是一个非去不可的安排。”

奥蒂格解释说，一些疑惑可能是语言翻译所造成的。在英语中，有很多种表示将来时态的说法，表示某种事情发生的可能性。“这在德语中不存在，尤其是在瑞士德语中。许多地方方言甚至不用德语中的‘将要(werden)’来表示打算做什么事。"

瓦莱里娅·科洛伊拉·哈莱(Valeria Coloiera Harlay)是沃州法语区的跨文化交流顾问，她是莱芒体验公司(Léman Experience)的联合创始人，该公司帮助个人、当地社区和企业更好地融入当地环境。她还与瑞士政府在上述领域开展合作。

(Mariecphotography.com)

我的意见真的重要吗？



在交流讨论方面，参与的人数和花费的时间往往会让许多外籍人士大吃一惊。奥蒂格解释说，有时候，团队成员会听取团队以外的人的意见，并邀请他们加入长时间的讨论，而且这些讨论与他们的工作职责并无关系，这一点让许多外籍人士感到惊讶。

哈莱认为，任何决策都会被仔细研究，并咨询专业人士，以确保公司不会冒险或遗漏任何工作要点。她解释道：“人们希望所有事情做得’面面俱到’，但这需要时间。过程和结果一样重要。”

奥蒂格对这种心态表示理解。“如果没有完整的信息，人们无法对某件事立即做出反应，”她说。但这可能会使工作进程非常缓慢，对于那些认为自己手头上的工作更紧迫的外国人来说可能会难以接受。“然而，这有助于让人们参与决策。”

但是老板真的会听他或她下属的意见吗？奥蒂格观察到，在有限条件下，同事对最终决定有一定的发言权。最终可能仍然由老板做出决定，但她解释说，经过长时间的讨论，同事们通常能够理解为什么要做出相应的决定。

哈莱解释道，这一切的根源在于瑞士职场各方之间的高度信任，主管通常相信他们同事的专业能力。

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瑞士人是工作狂吗？

瑞士人被称为勤奋工作者，但他们也很享受工作之外的时间，不管是和家人在一起还是参加休闲活动或俱乐部。根据现有数据记录，瑞士人平均每周工作41小时。现行劳动法(多语)外部链接规定每周最长工作时间为45或50小时，不同行业可能存在差异。

在回答一位日本读者关于加班的问题时，奥蒂格解释说，这是一个微妙的问题，需要法律上给出明确的界定。

根据法律，如果老板有很好的理由让员工加班，而员工没有很好的理由不加班，那么员工可能必须加班。之后，员工要么进行调休，要么获得加班费。

从文化角度来看，瑞士没有加班传统。奥蒂格回忆起一个案例，一名瑞士员工的外籍老板希望她工作的时间和老板一样长，这名瑞士员工感到无法理解。



"她愿意加班，但不愿意一直工作到晚上10点。"

哈莱对此表示赞同，其实瑞士人也重视工作之外的时光。

“目前的趋势是争取工作和家庭生活之间的平衡。这可能也是瑞士有许多兼职工作机会(多语)外部链接的原因。”

然而，哈莱指出，男女的情况不一样。瑞士是欧洲劳动参与率最高的国家之一，约为80%，但约59%的工作女性从事兼职工作，相比之下，仅有17.6%的男性从事兼职工作。



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最终建议？



奥蒂格说，融入当地社会不意味着全盘否定你的本国文化，而是去尊重瑞士的价值观。简单的改变会使你获益良多，比如用当地语言问候同事。

哈莱鼓励刚到瑞士的所有外国人都去积极倾听、观察并体会当地人的感受。她说，尽量不要在评判别人时带有偏见。

“要牢记，在融入当地环境过程中，没有放之四海而皆准的方法。这在很大程度上取决于个人的意愿和技能。”

有一件事是外来者经常忘记的：

"生日那天，你必须带羊角包去上班，发给同事。"

瑞士资讯swissinfo.ch

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