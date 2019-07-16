6月11日，瑞士立法者明確了嚴格控制狼群數目的目標。這一決定深受廣大畜牧業者的歡迎。他們的這一抉擇意味著什麼？很可能今後那些本土產的烈酒所受的保護，都會比狼群受到的保護要好得多。



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這似乎是經濟利益戰勝生態問題的一個範例。



(Keystone)

事情緣由

1995年，一群年輕的公狼在阿爾卑斯山區遊蕩時，無意間跨越國界從意大利進入了瑞士。如果當初牠們知道有這條界限，知道牠們將要捲入的一系列問題，那麼牠們或許永遠都不會“越界”進入瑞士。



生態保護者和野生動物愛好者因牠們的回歸(多語)外部链接歡呼雀躍。早在19世紀，狼群就被大量獵殺和驅趕出這個國家。但是畜牧業者和飼養業者則對牠們的回歸十分忌憚，想方設法阻止牠們重返瑞士。



在牠們重回瑞士國土的第一年，這些獵食者造成了120隻羊死亡(德)外部链接。



自那以後，生態保護者和畜牧業者之間爆發了激烈的衝突。那些支持狼群回歸的團體宣揚其所帶來的生態效益，提出農戶們可以豎立圍欄並使用牧羊犬來保護牲畜。



而農戶們則不斷反擊，質疑這些措施的效果和所帶來的經濟負擔， 並要求降低法律對狼群的保護程度。



那麼，誰在為此發聲？

Dale Bechtel是瑞士資訊swissinfo.ch編輯委員會的成員 (swissinfo.ch)

但是最大的戰役發生在政治舞台上，包括在瑞士本國和在歐洲層面上。



瑞士曾兩次將這一議題訴諸歐洲委員會(Council of Europe)討論，要求改變《伯恩公約》(Bern Convention，英)外部链接。這一具有法律效力的公約，恰巧以瑞士首都命名，它要求所有締約國盡力保護動植物。瑞士提出因為西歐大多數地區的狼群數目已經充分恢復到原有水平，據此，應將公約中狼群的定位級別從“受到嚴格保護”降低為“受到保護”。



究竟多少才算多？你遇到過狼嗎？

在某些國家，現有狼群的數量已達到了數百匹，最多的比如意大利或波蘭則達到了大約兩千匹。



瑞士在“反狼群運動”中充當排頭兵，那麼究竟有多少匹狼生活在瑞士？牠們給牲畜帶來瞭如此大的威脅呢？答案是，瑞士境內的狼還不到50匹。

你遇到過狼嗎？ (Keystone / Arno Balzarini)

2005年，瑞士第一次在位於史特拉斯堡(Strasbourg)的歐洲委員會上討論這一議題，但是沒能獲得足夠多的支持。去年年末，瑞士曾再次試圖提出這一訴求，然而，這一提案已被歐洲委員會執行委員會暫且擱置。



但這並未阻止瑞士立法者繞過這一公約。



儘管作為行政機構的瑞士聯邦委員會(Federal Council)認為瑞士政府應當遵守《伯恩公約》，但是議會兩院現在已經降低了關於決定何時可以獵殺動物的標準。



保護櫻桃白蘭地

就在關於狼的決定(也影響到熊，但標準並不一樣)下達的前幾週，聯邦委員會建議瑞士簽署另一項公約，這一公約同樣也以一座瑞士城市命名。



可以這麼說，《日內瓦法案》(The Geneva Act)外部链接之於瑞士奶酪、風乾牛肉以及櫻桃白蘭地(好吧，它是白蘭地不是威士忌)，恰恰相當於《伯恩公約》之於水獺、野花和狼群。



這項締結與2015年的公約，旨在保護地方特產的傳統產品。比如說香檳。只有產於法國香檳地區(Champagne region)的氣泡酒叫做香檳，產於其他地區的只能叫做起泡的葡萄酒。

一位瑞士重要政治家在訪問楚格州時，收到了當地產的一瓶楚格櫻桃白蘭地作為禮物。 (© Keystone / Urs Flueeler)

在瑞士，政府將Tête-de-Moine(一種半硬的奶酪)、Bündnerfleisch(風乾牛肉)，以及楚格(Zug)和瑞吉(Rigi)的Kirsch(櫻桃白蘭地)列入了易遭仿製的產品名錄。



如果相關從業者以及議會同意，瑞士將在今年成為第一批加入該公約的締約國之一，這將有助於確保櫻桃樹種植和奶酪製作從業者的未來生計。



我們不妨拭目以待。而狼群，對此則只有羨慕的份兒。



請通過dale.bechtel@swissinfo.ch聯繫作者(英文)，或者在推特上@dalebechtel進行互動



(翻譯：劉烽烽)

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