此内容发布于2019年6月13日 上午10:00

在瑞士阿尔卑斯山区猎杀狼将变得更加容易。 (Keystone / Ms)

瑞士议会已经同意放宽对某些保护动物的狩猎管制，这样一来，在瑞士阿尔卑斯山区猎狼将会变得更加容易。

6月12日，继国民院之后，联邦院也同意各州在与联邦环境局协商后，能够自主管理瑞士某些保护动物的数量。

在瑞士，狼、熊和山猫等动物的管理一直是辩论的焦点(多语)外部链接，掠食动物聚居区的许多农民认为，政府应该允许他们猎杀威胁他们牲畜的动物。然而，环保主义者和现有的国际公约则主张保护这些掠食动物，因为直到最近，这些动物的种群数量才在这个阿尔卑斯山区国家触底回升。

目前，瑞士人只有在当地政府许可的情况下才能猎杀狼。通常只有狼在一段时间内杀死一定数量的牲畜时，政府才会予以批准。狼在20世纪90年代重返瑞士聚居，且受《伯尔尼公约》的保护(多语)外部链接。

然而，6月12日联邦院放松了严格的狩猎管制。虽然只有在这些掠食动物对人类产生明确威胁之时，政府才会采取进一步行动，但是地方当局不必再等到出现“严重财物损害”或者“正当防护措施”失效时才能批准猎杀狼群。

政策调整后，如果一只熊不断侵扰村庄或住宅去寻找食物，那么它也属于可猎杀对象。

批评这一新政策的环保主义者发誓要发起全民公投来推翻这些规定。

勘误：较早版本的文章指出狼在2012年重返瑞士，此信息有误，特此纠正。





Keystone-SDA/sb

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