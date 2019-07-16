6月11日，瑞士立法者明确了严格控制狼群数目的目标。这一决定深受广大畜牧主的欢迎。他们的这一抉择意味着什么？很可能今后那些本土产的烈酒所受的保护，都会比狼群受到的保护要好得多。

这似乎是经济利益战胜生态问题的一个范例。



(Keystone)

事情缘由

1995年，一群年轻的公狼在阿尔卑斯山区游荡时，无意间跨越国界从意大利进入了瑞士。如果当初它们知道有这条界限，知道它们将要卷入的一系列问题，那么它们或许永远都不会“越界”进入瑞士。

生态保护者和野生动物爱好者因它们的回归(多语)外部链接欢呼雀跃。早在19世纪，狼群就被大量猎杀和驱赶出这个国家。但是畜牧主和饲养者则对它们的回归十分忌惮，想方设法阻止它们重返瑞士。

在它们重回瑞士国土的第一年，这些猎食者造成了120只羊死亡(德)外部链接。

自那以后，生态保护者和畜牧主之间爆发了激烈的冲突。那些支持狼群回归的团体宣扬其所带来的生态效益，提出农户们可以竖立围栏并使用牧羊犬来保护牲畜。

而农户们则不断反击，质疑这些措施的效果和所带来的经济负担， 并要求降低法律对狼群的保护程度。



那么，谁在为此发声？



Dale Bechtel是瑞士资讯swissinfo.ch编辑委员会的成员 (swissinfo.ch)

但是最大的战役发生在政治舞台上，包括在瑞士本国和在欧洲层面上。

瑞士曾两次将这一议题诉诸欧洲委员会(Council of Europe)讨论，要求改变《伯尔尼公约》(Bern Convention，英)外部链接。这一具有法律效力的公约，恰巧以瑞士首都命名，它要求所有缔约国尽力保护动植物。瑞士提出因为西欧大多数地区的狼群数目已经充分恢复到原有水平，据此，应将公约中狼群的定位级别从“受到严格保护”降低为“受到保护”。

究竟多少才算多？你遇到过狼吗？

在某些国家，现有狼群的数量已达到了数百匹，最多的比如意大利或波兰则达到了大约两千匹。

瑞士在“反狼群运动”中充当排头兵，那么究竟有多少匹狼生活在瑞士？它们给牲畜带来了如此大的威胁呢？答案是，瑞士境内的狼还不到50匹。

你遇到过狼吗？ (Keystone / Arno Balzarini)

2005年，瑞士第一次在位于斯特拉斯堡(Strasbourg)的欧洲委员会上讨论这一议题，但是没能获得足够多的支持。去年年末，瑞士曾再次试图提出这一诉求，然而，这一提案已被欧洲委员会执行委员会暂且搁置。

但这并未阻止瑞士立法者绕过这一公约。

尽管作为行政机构的瑞士联邦委员会(Federal Council)认为瑞士政府应当遵守《伯尔尼公约》，但是议会两院现在已经削弱了关于决定何时可以猎杀动物的标准。

保护樱桃白兰地

就在关于狼的决定(也影响到熊，但标准并不一样)下达的前几周，联邦委员会建议瑞士签署另一项公约，这一公约同样也以一座瑞士城市命名。

可以这么说，《日内瓦公约》(The Geneva Act)外部链接之于瑞士奶酪、风干牛肉以及樱桃白兰地(好吧，它是白兰地不是威士忌)，恰恰相当于《伯尔尼公约》之于水獭、野花和狼群。

这项缔结与2015年的公约，旨在保护地方特产的传统产品。比如说香槟。只有产于法国香槟地区(Champagne region)的气泡酒叫做香槟，产于其他地区的只能叫做起泡的葡萄酒。



一位瑞士重要政治家在访问楚格州时，收到了当地产的一瓶楚格樱桃白兰地作为礼物。 (© Keystone / Urs Flueeler)

在瑞士，政府将Tête-de-Moine(一种半硬的奶酪)、Bündnerfleisch(风干牛肉)，以及楚格(Zug)和瑞吉(Rigi)的Kirsch(樱桃白兰地)列入了易遭仿制的产品名录。

如果相关从业者以及议会同意，瑞士将在今年成为第一批加入该公约的缔约国之一，这将有助于确保樱桃树种植和奶酪制作从业者的未来生计。

我们不妨拭目以待。而狼群，对此则只有羡慕的份儿。





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(翻译：刘烽烽)

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