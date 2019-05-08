土拨鼠是蒙古西部当地佳肴，据称有进补功效。 (Keystone / Fabrice Coffrini)

因食用土拨鼠肉而感染鼠疫的两例死亡病例，迫使蒙古政府对包括约10名瑞士人在内的158名游客进行隔离检疫。



蒙古西部巴彦乌列盖省(Bayan-Ulgii)一名现年38岁的蒙古男子及其37岁的妻子已于5月1日死于鼠疫。据报道，这对夫妇因食用土拨鼠肉不幸感染了鼠疫。据称，土拨鼠或携带致命的鼠疫病菌，从而通过寄生跳蚤或进食其肉而把疫病传播给人类。蒙古卫生部门现已决定，对可能与死者有过直接或间接接触的所有人进行密切监察。



据俄罗斯纸媒《西伯利亚时报》(The Siberian Times，英)外部链接报道，共计158人已被隔离。被迫滞留当地接受隔离检疫措施的，包括来自俄罗斯、美国、荷兰、瑞典、韩国、德国和瑞士游客。



瑞士联邦外交事务部(FDFA)在接受瑞士通讯社采访时称：“目前，约有10名瑞士籍游客滞留于蒙古西部接受封锁隔离。”



新闻发言人Pierre-Alain Eltschinger声称：“根据瑞士联邦外交事务部获悉的信息，他们(瑞士游客)的健康无碍，不存在危险，他们应该很快就能顺利离开当地。瑞士驻蒙古国首都乌兰巴托代表处目前也与滞留的瑞士游客以及当地政府保持着联系。”



根据《西伯利亚时报》报道所述，蒙古卫生部门并不认为情势严峻或疫情危机迫近。尽管如此，当地政府也未明确设定隔离检疫时限与截止日期。









Keystone-SDA/ac

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