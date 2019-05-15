此内容发布于2019年5月15日 上午11:00

由一位瑞士籍苏丹喜剧界“票友”扮演的假瑞士政府官员，在北非国家苏丹激起媒体疯狂追捧。 (swissinfo.ch)

一位定居于瑞士的滑稽喜剧界“票友”，通过对一名生活在阿尔卑斯高山国度-瑞士的政府官员穷奢极欲的生活进行毒舌点评，极尽讽刺之能事，竟然在他千里之外的祖国-苏丹，成为炙手可热的YouTube网红。



“有些人对我是一位身居显赫高位的部长深信不疑，尽管所有人都试图确认这些视频的性质，并打探制作、发布它们的目的何在，”吉杜·沙里夫·塔赫尔(Djidou Sharif Taher)说。他便是假冒(瑞士)政府官员“杰登部长阁下”(“His Excellency”Minister Jadeen)自制视频节目的参演喜剧演员及制作人。



历时四个月的苏丹民众抗议示威活动以及军事政变，最终于上个月刚刚结束了总统奥马尔·巴希尔(Omar al-Bashir)长达三十年的独裁统治。因此，这些制作于瑞士的视频片段在苏丹政界引起强烈共鸣。



这名喜剧“票友”在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，他的视频帮助年轻一代的苏丹国民更容易理解腐败和歧视问题。



“有些(苏丹)政客多年来始终致力于反对奥马尔·巴希尔政权，却从未通过发表各种演说与年轻人有过直接接触，”塔赫尔介绍道：“不过，视频里这位营私舞弊、贪污腐化的部长形象，已为大家所熟知，并且他们会追我们发的后续视频。”



其中一段假杰登部长代表苏丹政府促成其与以色列邦交正常化的视频外部链接，迫使苏丹国内媒体纷纷报道澄清(阿拉伯语)外部链接：实际上，那位部长是编造出来的。塔赫尔也因未如实拍摄，反而将视频中子虚乌有的场景描述为“历史性的”两国会晤，并且在其制作的这段视频中反映出“非专业的态度”，而受到强烈谴责。



塔赫尔接受多家外国代理商资金资助的多项指控，进一步促成他在苏丹年轻群体中人气上涨。



塔赫尔的老家在苏丹达尔富尔(Darfur)。早在青少年时期，为了逃避被招募进圣战民兵组织成为童军，他早早地中断了小学学业。最终，他于2003年辗转抵达瑞士，并最终以难民身份获得了居留权。



现如今，他居住在苏黎世附近的温特图尔市(Winterthur)，也正是在那里，他加入了瑞士左翼政党绿党(Green Party)。塔赫尔目前经营着一家汽车租赁公司，他所拍摄的视频里所出镜的豪华汽车，正是来自自家车行。



截至目前，他以杰登部长的名义于2017年底成立的Facebook公共主页外部链接，已累积了包括近8万名人在内的庞大粉丝群。他制作的部分视频，也在Facebook上相继被观看数百万次。



这些视频主要探讨种族禁忌与政治禁忌。譬如在一段剪辑过的片段外部链接中，杰登部长出访美国，并且在当地亲吻了美国国旗。而另一段视频外部链接的内容是，联袂出镜演对手戏的一位黎巴嫩演员萨拉·哈拉威(Sarah Halawi)-这名女演员也定居于瑞士，因塔赫尔的肤色而断然拒绝了他的求婚。



塔赫尔表示：“我选择出演和制作‘模拟再现现实’的视频、并且将它们上传到网上的方式，而不是发表演讲。社交媒体已发展为独立的新闻界和非主流媒体，而且为那些置身于官方媒体平台之外的年轻人代言。”



在塔赫尔看来，苏丹政治转型进程目前“还依然处于萌芽起步阶段”。但就当前而言，讽刺作品确有其存在的价值。



“这是一种新式的对抗。”

(本文由Patrick Boehler基于阿拉伯语原文编辑)



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram