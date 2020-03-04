此内容发布于2020年3月4日 上午10:30

2017年2月印发的“遗留产物行动”信息手册 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

日内瓦州政府官员于2月28日表示，“遗留产物”计划已经执行完毕，日内瓦州已帮助2390名非法移民获得瑞士合法居留身份。这个独特的项目取得了成功。

旨在归化日内瓦长期无身份记录移民的“遗留产物”计划于2017年2月20日正式启动，并于2018年底结束。这是瑞士首次开展此类项目。

政府官员周五在日内瓦对该项目进行分析总结时表示(法)外部链接，外部评估发现，“遗留产物”计划并未像某些批评家所担心的那样(英、阿)外部链接，导致大量移民涌入该地区。报告总结道，总的来说，该项目不仅对非法移民有利，对当地劳动力市场和社会保障也很有利。

支持(多语)外部链接该项目的瑞士联邦移民事务秘书处(SEM)表示，日内瓦大约有1.3万名无身份记录的居民。

州官员表示，很大一部分归化的移民已经找到家政工作。他们在新闻发布会上指出，总体而言，该项目有效打击了打黑工和低薪竞争现象。

严格的入籍条件

申请在“遗留产物”计划下获取合法身份的日内瓦州居民，必须满足严格的标准。对于有孩子的家庭，一位家庭成员必须证明他们在日内瓦至少连续居住了五年。对于没有孩子的人，最低年限为十年。

政府已采取配套措施，防止该项目被滥用，同时让新归化人员继续留在就业市场上，即便他们失去工作，也不必依靠社会救济。

然而这一切并非一帆风顺。日内瓦总检察长办公室在今年1月表示，正在调查与“遗留产物”计划有关的欺诈案件。



Keystone-SDA/swissinfo.ch/ilj

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