此内容发布于2018年6月13日 上午10:30 最后更新 - 2018年6月13日 -10:30

在过去十余年间，瑞士警务专家一直致力于协助国际足球比赛的组织方防治打击足球流氓。 (Keystone)

瑞士已向本届世界杯举办地俄罗斯派遣五名足球流氓问题警务专家，以在赛事期间为俄方安保警戒部队提供防范治理潜在闹事球迷的建议。



瑞士联邦警察局表示，瑞方派驻赴俄的足球流氓专家团队中，两名经验颇丰的警务人员将会在莫斯科的国际合作中心开展工作。而另外三名瑞方成员届时将跟随此次出征世界杯的瑞士队亲莅比赛现场-即顿河畔罗斯托夫(Rostov-on-Don)、加里宁格勒(Kaliningrad)及下诺夫哥罗德(Nizhny Novgorod)，以确保现场观众的安全。



据瑞士联邦警察局新闻发言人称，派驻世界杯的瑞方警察，并未携带任何武器装备，一旦出现骚乱或意外，也不会参与逮捕。



观察人士警示，在小组赛阶段，6月22日瑞士对阵塞尔维亚的比赛现场，球场暴力事件上演几率会相对较高。



本届世界杯将于6月14日至7月15日期间在俄罗斯十一座城市举行。



瑞士足球协会(Swiss Football Association)和安保武装力量多年来一直致力于遏制苏黎世、巴塞尔和伯尔尼的足球流氓行为。



继今年4月瑞士足球联赛期间一场赛事哨响结束之后，来自苏黎世地区数名恶名昭著的足球流氓在一辆列车上横冲直撞、寻衅滋事、肆意打砸，从而迫使铁路工作人员弃车而逃。



去年，一名男子因在足球比赛期间投掷烟雾弹而被判处三年有期徒刑。

瑞士资讯swissinfo.ch及瑞士通讯社SDA-ATS; urs

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