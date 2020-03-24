居家隔离更亲密无间？或许有时并不是一件好事。 (Keystone / Christophe Gateau)

鉴于当前保持“社交距离”的自觉居家隔离措施，许多夫妻忽然发现自己置身于严格限制外出的“封闭式”环境，因此，夫妻双方关系紧张、甚至偶发冲突在所难免。对此，苏黎世大学开始为正处于难熬时期的配偶提供免费在线咨询。



苏黎世大学于本周二(3月24日)表示(德)外部链接，这一方案(德)外部链接，旨在在疫情焦虑、精神高度紧张时期，帮助夫妻间增进扶持、夫妻关系变得更加牢固。



苏黎世大学提供的咨询，主要聚焦于增进配偶之间的有效沟通。而这种有效沟通，往往会在危机面前被击碎。

据苏黎世大学介绍，这一咨询服务的目的，是教授前来寻求帮助的夫妻，牢固的伴侣关系中蕴含的可贵价值，不仅仅在于配偶关系本身，还在于这段关系给双方带来的身心健康状况和幸福效应。



身处于一段令人满意、且精心呵护的爱侣关系中，会让人的整体情绪都变得更好，也能让人拥有更佳的心理甚至身体健康状态。“客观上来看，一段‘健康’的伴侣关系，和更强的身体免疫系统、以及相对较低的患病风险都密不可分。”



苏黎世大学所提供的免费在线咨询，涵盖了长达5个小时的系统介绍，内容涵盖了视频讲解、范例分析、以及针对该如何更妥善地解决夫妻双方共同面临的问题这一主题的实践性课程。而对于那些需要更多针对性建议的夫妻，可从本周起在线预定一对一的辅导。





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Keystone-SDA/dos

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