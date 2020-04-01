3月24日，纳沙泰尔医院的医护人员在新冠肺炎确诊患者的病房照顾一名感染病患。

(Keystone)

瑞士联邦卫生局公布的数据显示，瑞士因感染新冠病毒而曾经或目前正在住院治疗的病患群体中，近六成(58%)患者为男性。就瑞士新冠疫情死亡率而言，相较之下，男性也更易被该病毒击垮，死亡率占所有新冠病亡者的60%。

graphic Graphic of men and women in hospital

瑞士德语电视台SRF在本周二(3月31日)的一则报道(德)外部链接中称，和女性相比，新冠病毒似乎更“偏爱”男性，但目前尚不清楚具体原因。



“来自中国的数据已显示出和瑞士类似的状况，中国方面假定，男性比女性更容易感染新冠病毒以及相对较高的死亡率，可能和吸烟有关，”瑞士德语电视台SRF报道介绍道：“在中国，超过50%的男性为烟民，而只有很小一部分女性有吸烟习惯。尽管如此，截至目前，尚无明确且直观的结果显示，吸烟者较其他群体更容易感染新冠病毒。”



在瑞士烟民群体-当然，也包括老年人在内-中，男女两性新冠病毒感染确诊患者分别占感染群体总人数的比例，差异只有区区几个百分点。虽然瑞士男性吸烟人数略多于女性烟民，但这并不足以解释为何两性感染率和死亡率的比例均达到了60%比40%。



瑞士德语电视台SRF表示，鉴于此，也必须将其他因素纳入考量范围内。专家认为，性激素-即女性雌激素和男性睾丸酮的作用，男女两性的免疫系统在应对新冠病毒对呼吸道的入侵时表现存在差异。“在女性体内，免疫系统往往应对病毒的反应更快、更强。”



其他可能的解释是，和男性相比，女人们通常更注重卫生。“然而，在新冠病毒疫情期间是否也有这种观念和细观的差异，就不太清楚了。不过，从近期的统计数据来看，男性去医生那儿看病的几率要比女性少，而且看病距离患病的时间间隔也比女性要晚。这可能是因为新冠病毒男性感染者往往反应‘迟钝’，这也会导致他们自身的病情加重。”





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SRF/ts

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