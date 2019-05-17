此内容发布于2019年5月17日 上午11:00

为6月14日瑞士女性全国大罢工准备的传单已印制完毕。 (Keystone / Marcel Bieri)

为6月14日瑞士全国性女性大罢工所制定的计划目前尚在酝酿中。伯尔尼和弗里堡的劳工权益组织，现已为当日游行示威抗议活动各自提呈了具体方案。

瑞士规模最大的工会组织-瑞士工会联盟(Unia)以及瑞士公共服务行业雇员协会(VPOD/SSP)伯尔尼分部，已于5月14日概述了将于6月14日在瑞士首都伯尔尼举行的罢工方案，并表示届时一切都将因此“陷入停滞”。两家工会组织建议并劝导女性当天应离开工作岗位，通过“把握话语权、自主发声”让女性群体受到瞩目。



此次瑞士全国性女性示威集会活动，计划于当天下午3点在瑞士首都伯尔尼联邦议会大厦前的广场上举行。



组织方呼吁参与者和支持者统一将身着衣物提前“染成伯尔尼蓝紫色”，或者于当日携带蓝紫色旗帜。



弗里堡的组织方也同样对6月14日的女性大规模罢工翘首以待。当地工会在5月14日接受媒体采访时表示，弗里堡的Georges-Python广场将更名为Georgette-Pythone广场，并于6月14日当天作为罢工女性集会地点。



目前， 瑞士其他地区也在积极酝酿集会计划。



为何罢工？



瑞士工会联盟的Stefanie von Cranach在5月14日接受记者采访时表示，(瑞士)女性已时刻准备着争取变革。据她所述，有多种动因激发女性参与罢工的积极性，譬如男女同工不同酬给兼职女性雇员带来的压力、女性面临的家务劳动负担、以及性虐待。



而在公共服务行业雇员协会秘书Catherine Friedli看来，不平等的工作条件，是女性想要参与罢工的关键原因。



据她介绍：“虽然早在1981年男女平等已明确纳入瑞士宪法，但迄今依然不具备法律约束力。即便是从事同样工作、拥有相同专长，在私营企业里，女性员工的薪酬仍然要比同岗位的男性雇员低20%，公营领域男女收入差距也高达16%。”

Keystone-SDA/sb

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