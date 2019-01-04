此内容发布于2019年1月4日 上午10:30

车迷们可通过舒马赫的家人最新发布的应用程序重温“车神”誉满寰中的传奇职业生涯。 (Keystone)

迈克尔·舒马赫50岁生日之际，面对外界种种猜测纷扰以及“昏迷五年后终于苏醒”的假新闻数周前成为中国热搜头条，其家属却三缄其口，并未透露这位前世界一级方程式锦标赛传奇车王的康复治疗最新近况。



舒马赫自5年前滑雪事故中头部遭受重创后，便一直在瑞士接受护理及恢复治疗。

本周四(1月3日)，舒马赫迎来了50岁生日。“你们大可放心，他目前正在接受最好的治疗，而且我们也在不遗余力、用尽一切办法帮助他，”他的家人在公开声明中表示：“对于我们遵循迈克尔的意愿、出于隐私保护将他的康复进展信息视为敏感话题，并且一如既往地保密，还请大家能给予理解。”



2013年12月29日，舒马赫在法国阿尔卑斯山区滑雪时头部意外撞击到岩石，然而在紧随其后的手术中，医生无法尽数清除其大脑中的血块。陷入人工昏迷后，舒马赫于2014年便被转移到位于瑞士沃州日内瓦湖畔格朗市(Gland)的家中接受私人护理。



一级方程式赛车手迈克尔·舒马赫在日内瓦湖畔的豪宅。(Reuters) (Reuters)

就在其50岁生日当天，他的家人送上了一份特殊的生日礼物：记录了舒马赫卓越成就的线上虚拟博物馆-一款以迈克尔·舒马赫命名的官方应用程序(Official Michael Schumacher App，英、德)外部链接。车迷们亦可借此重温“车神”舒马赫誉满寰中的传奇职业生涯。



瑞士资讯swissinfo.ch

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