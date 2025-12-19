TikTok与美投资方签合资协议 摆脱遭禁命运

（法新社华盛顿18日电） TikTok今天表示，已与投资方签署合资协议，确定公司得以继续在美国营运，避免因中国持股问题而面临禁令。

此举为这款在美广受欢迎短影音应用程式的经营之争画下句点。TikTok表示，目前在美国用户超过1.7亿。

根据法新社取得的一份内部备忘录，TikTok执行长周受资告诉员工，中国母公司字节跳动（ByteDance）已就日后在美营运与新的合资方达成协议。

备忘录指出，甲骨文（Oracle）、银湖资本（Silver Lake）及设在阿布达比的MGX，将成为新合资企业的主要投资人。甲骨文执行董事长艾里森（Larry Ellison）长期以来是美国总统川普盟友。

周受资在备忘录中说：「新的美国合资公司将负责TikTok在美数据保护、演算法安全、内容审查以及软体验证。」

「新公司还将拥有唯一且专属权限，确保美国用户的内容、软体与数据安全。」

周受资告诉员工，新合资企业将持有一半TikTok股权，甲骨文、银湖资本与MGX三家公司各占15%。

30.1%股份由字节跳动一些既有投资人的关联公司持有；字节跳动持有其余19.9%股份，符合美国联邦法律「中国境内公司或个人不得超过20%」规定。

备忘录指出，TikTok Global的美国子公司将管理全球产品互通性，以及部分商业活动，包括电子商务、广告及行销，意即美国TikTok电商、广告业务仍归字节跳动所有。

周受资表示，从现在到交割完成日期1月22日，中间仍有不少工作待完成。