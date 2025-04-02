中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场

中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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比亚迪于4月1日在施普赖滕巴赫(Spreitenbach)的Umwelt Arena会展中心向瑞士市场正式亮相。首批上市车型包括一款轿车和两款SUV。
根据当日发布的新闻稿，比亚迪“SEAL U DM-i”车型的起售价为42’990瑞郎(约合人民币38.4万元)。
比亚迪在瑞士的首家展厅将设于苏黎世乌拉尼亚大街(Uraniastrasse)，楚格及其他城市的展厅也将陆续开设。比亚迪还计划与汽车销售公司Automotive Suisse合作，在卢加诺和贝林佐纳设立销售点。
近年来，瑞士电动汽车市场经历了显著的变化。2021年新能源车销售强劲，纯电动汽车在新登记车辆中占比达到18.3%，显示出消费者对电动车的兴趣日益浓厚。
然而，2024年瑞士电动车销量出现下滑，低于前一年的水平。瑞士电动车协会(Swiss eMobility)认为这只是暂时的现象，市场正在逐步复苏。特斯拉Model Y继续引领销量榜，公共充电站网络也在快速发展，为电动车的普及提供了支持。
不过根据瑞士调研机构Sotomo所做的一项调查，中国是迄今为止最不受欢迎的制造业国家。在这项调查中，只有17%的受访者能够想象购买中国制造商生产的电动汽车。
据报道，比亚迪的销售策略将同时聚焦于大型经销集团和本地零售商。
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