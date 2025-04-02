中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场

近年来，瑞士电动汽车市场经历了显著的变化。2021年新能源车销售强劲，纯电动汽车在新登记车辆中占比达到18.3%，显示出消费者对电动车的兴趣日益浓厚。

然而，2024年瑞士电动车销量出现下滑，低于前一年的水平。瑞士电动车协会(Swiss eMobility)认为这只是暂时的现象，市场正在逐步复苏。特斯拉Model Y继续引领销量榜，公共充电站网络也在快速发展，为电动车的普及提供了支持。

不过根据瑞士调研机构Sotomo所做的一项调查，中国是迄今为止最不受欢迎的制造业国家。在这项调查中，只有17%的受访者能够想象购买中国制造商生产的电动汽车。