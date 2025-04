Chinesischer E-Autohersteller BYD in der Schweiz angekommen

Der chinesische E-Autohersteller BYD ist offiziell in den Schweizer Markt eingetreten. Bis Ende Jahr plant der grösste E-Autohersteller der Welt hierzulande ein Händlernetz mit 15 Verkaufspunkten.

(Keystone-SDA) Der chinesische Konzern BYD präsentierte sich am Dienstag in der Umwelt Arena in Spreitenbach offiziell dem Schweizer Markt. Die erste Modellreihe umfasst eine Limousine und zwei SUV-Modelle. Die Preise starten gemäss einer Mitteilung vom Dienstag bei 42’990 Franken für das Modell «SEAL U DM-i».

Der erste BYD-Showroom wird an der Uraniastrasse in Zürich eröffnet. Weitere sollen in Kürze in Zug und weiteren Städten folgen. Zudem sei mit Automotive Suisse eine Zusammenarbeit an Verkaufsstellen in Lugano und Bellinzona geplant. BYD setze sowohl auf Händlergruppen als auch auf Einzelhändler auf lokaler Ebene, wie es heisst.