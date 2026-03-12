伯尔尼州徽将维持原样
纹章是瑞士联邦文化的核心部分之一，瑞士各州的纹章(即州徽)都具有自己的特色，它们大多起源于中世纪的旗帜、纹章和军旗，最初用于战场识别、封印文件、标示领地权力，后来逐渐演变成今天各州的官方象征。州徽既体现了历史上的渊源，又有现实政治中的认同。
近日，伯尔尼州政府决定，州徽上的伯尔尼熊形象继续保留其红色阴茎，且面部朝向保持不变。
该决定是州政府对自由绿党议员Thomas Brönnimann书面请求的正式回应。在其书面请求中，Brönnimann质疑是否应去除州徽上伯尔尼熊的雄性体征，以便更好地代表整个居民群体。此外，他建议，作为向前迈进的象征，伯尔尼熊应从徽章底部移至顶部，且以从左到右运动的姿态出现。
伯尔尼州政府否决了上述两项提议，并表示，州徽上的伯尔尼熊形象至少有六百年历史，自15世纪起便以这种方式呈现。不仅如此，在印章和早期硬币上，熊的运动轨迹始终是从右到左。
在官方文件中，熊的形象始终带有雄性体征。鉴于上述传统，州政府认为，应保留州徽的表现形式，且拒绝为其形象改变开展线上调查。州政府表示，此类调查不具有代表性，也无告知意义。
