The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Медвежий пенис останется на гербе Берна

На оборотной стороне этого жестяного флюгера на крыше замка Фельзенбург на берегу Ааре в Берне медведь движется именно в том направлении, которое было бы предпочтительно с точки зрения Томаса Брённиманн. Однако на официальном гербе он как двигался, так и будет двигаться в обратную сторону.
На оборотной стороне этого жестяного флюгера на крыше замка Фельзенбург на берегу Ааре в Берне медведь движется именно в том направлении, которое было бы более предпочтительным с точки зрения Томаса Брённиманна. Однако на официальном гербе он как двигался, так и будет двигаться в обратную сторону. KEYSTONE

Правительство кантона Берн не намерено менять и традиционное направление движения геральдического зверя. Об этом говорится в его ответе на запрос депутата кантонального парламента от партии «Зелёных либералов» (glp) Томаса Брённиманна (Thomas Brönnimann).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Ранее он предлагал в будущем изображать медведя «без полового органа, чтобы такой символ лучше представлял всё население кантона». Кроме того, в качестве «символа социального прогресса» медведь, по его замыслуВнешняя ссылка, мог бы двигаться не как сейчас (потому что сейчас, по его словам, он как будто бы идёт задом наперед), а слева направо в верхний угол.

Читайте также:

Показать больше
Единственное время, когда все фигурки на башне двигаются одновременно — это ровно полдень. И об этом, что любопытно, знают далеко не все даже из тех, кто давно живёт в Берне.

Показать больше

Швейцарские странности

Часовая башня Цитглогге — механическое сердце Берна

Этот контент был опубликован на Старинная башня с астрономическими часами: они по сей день работают исключительно аналоговым образом на основе сложнейшего механизма.

Читать далее Часовая башня Цитглогге — механическое сердце Берна

Однако правительство кантона отвергло оба депутатских предложения. Медведь с красным половым органом (в геральдике для этого существует специальный термин gezotet, то есть это когда половой орган на гербе окрашен в иной цвет, чем остальная фигура) имеет как минимум 600-летнюю традицию и изображается так с 15 века.

Бернский медведь будет и впредь изображаться с красной лапой на гербе
Правительство кантона не намерено менять традиционное направление движения геральдического зверя. Этот официальный герб Берна останется без изменений. Keystone-SDA

Кроме того, медведь почти всегда был обращён справа налево, причем не только на древних печатях, но и на старых монетах. Проводить интернет-опрос о будущем облике бернского медведя кантональное правительство тоже не хочет. Как сказано в ответе правительства кантона, такой опрос не был бы репрезентативным и не имел бы какой-либо доказательной ценности.

Показать больше
Статуя мужчины, поедающего детей

Показать больше

Швейцарские странности

Самый пугающий фонтан Швейцарии

Этот контент был опубликован на «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen): памятник истории, способный лишить сна не только особенно тонко чувствующих детей.

Читать далее Самый пугающий фонтан Швейцарии
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

А вы знали?

Показать больше
Двое мужчин принимают присягу в парламенте

Показать больше

Швейцарские странности

Почему в Швейцарии нет главы государства?

Этот контент был опубликован на Президент в Швейцарии меняется каждый год и это вызывает за рубежом стойкое недоумение: а с кем же заключать «сделки»?

Читать далее Почему в Швейцарии нет главы государства?
Показать больше
Федеральный дворец (Das Bundeshaus): начиная с 1902 года это здание играет роль главного политического символа Берна, «города федерального значения» (Bundesstadt).

Показать больше

Швейцарские странности

Почему у Швейцарии нет столицы?

Этот контент был опубликован на Берн официально не является столицей Швейцарии. Возникает закономерный вопрос: как возникла такая ситуация?

Читать далее Почему у Швейцарии нет столицы?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Показать больше

Кто мы

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR