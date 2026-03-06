Медвежий пенис останется на гербе Берна
Правительство кантона Берн не намерено менять и традиционное направление движения геральдического зверя. Об этом говорится в его ответе на запрос депутата кантонального парламента от партии «Зелёных либералов» (glp) Томаса Брённиманна (Thomas Brönnimann).
Ранее он предлагал в будущем изображать медведя «без полового органа, чтобы такой символ лучше представлял всё население кантона». Кроме того, в качестве «символа социального прогресса» медведь, по его замыслуВнешняя ссылка, мог бы двигаться не как сейчас (потому что сейчас, по его словам, он как будто бы идёт задом наперед), а слева направо в верхний угол.
Однако правительство кантона отвергло оба депутатских предложения. Медведь с красным половым органом (в геральдике для этого существует специальный термин gezotet, то есть это когда половой орган на гербе окрашен в иной цвет, чем остальная фигура) имеет как минимум 600-летнюю традицию и изображается так с 15 века.
Кроме того, медведь почти всегда был обращён справа налево, причем не только на древних печатях, но и на старых монетах. Проводить интернет-опрос о будущем облике бернского медведя кантональное правительство тоже не хочет. Как сказано в ответе правительства кантона, такой опрос не был бы репрезентативным и не имел бы какой-либо доказательной ценности.
