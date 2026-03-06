Медвежий пенис останется на гербе Берна

На оборотной стороне этого жестяного флюгера на крыше замка Фельзенбург на берегу Ааре в Берне медведь движется именно в том направлении, которое было бы более предпочтительным с точки зрения Томаса Брённиманна. Однако на официальном гербе он как двигался, так и будет двигаться в обратную сторону. KEYSTONE

Правительство кантона Берн не намерено менять и традиционное направление движения геральдического зверя. Об этом говорится в его ответе на запрос депутата кантонального парламента от партии «Зелёных либералов» (glp) Томаса Брённиманна (Thomas Brönnimann).

Ранее он предлагал в будущем изображать медведя «без полового органа, чтобы такой символ лучше представлял всё население кантона». Кроме того, в качестве «символа социального прогресса» медведь, по его замыслуВнешняя ссылка, мог бы двигаться не как сейчас (потому что сейчас, по его словам, он как будто бы идёт задом наперед), а слева направо в верхний угол.

Однако правительство кантона отвергло оба депутатских предложения. Медведь с красным половым органом (в геральдике для этого существует специальный термин gezotet, то есть это когда половой орган на гербе окрашен в иной цвет, чем остальная фигура) имеет как минимум 600-летнюю традицию и изображается так с 15 века.

Кроме того, медведь почти всегда был обращён справа налево, причем не только на древних печатях, но и на старых монетах. Проводить интернет-опрос о будущем облике бернского медведя кантональное правительство тоже не хочет. Как сказано в ответе правительства кантона, такой опрос не был бы репрезентативным и не имел бы какой-либо доказательной ценности.

А вы знали?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

