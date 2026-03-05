L’ours bernois continuera d’afficher son membre rouge sur le blason

Keystone-SDA

L'ours figurant sur les armoiries du canton de Berne continuera d'afficher son membre rouge. Le Conseil-exécutif ne souhaite pas non plus modifier la direction dans laquelle court l'animal sur le blason.

(Keystone-ATS) Le gouvernement bernois répondait à une question écrite du député des Vert’libéraux Thomas Brönnimann. L’élu se demandait s’il n’était pas opportun de représenter l’ours sans son attribut viril afin que l’ensemble de la population se sente mieux représenté. En tant que symbole de progrès, le plantigrade pourrait aussi se déplacer à l’avenir de bas en haut et de gauche à droite.

Le Conseil-exécutif ne veut entendre parler d’aucune de ces deux propositions. L’ours a une tradition vieille d’au moins 600 ans et est représenté ainsi depuis le XVe siècle. De plus, l’ours a presque toujours couru de droite à gauche, sur les sceaux et les premières pièces de monnaie.

L’ours a toujours été représenté sur les documents officiels avec un membre rouge. Au vu de cette tradition, le Conseil-exécutif estime qu’il est raisonnable de continuer à le représenter ainsi. Il ne souhaite pas non plus mener de sondage en ligne sur l’apparence future de l’ours. Un tel sondage ne serait pas représentatif et aurait peu de valeur informative selon lui.