“千年一遇”冰川崩塌后，瑞士山谷面临洪水威胁

巨型山体滑坡造成的破坏现场。 Keystone / Jean-Christophe Bott

在瑞士西南部布拉滕村(Blatten)大部分地区被冰、泥和碎石掩埋两天之后，危险仍未解除。有关部门警告称，勒奇谷(Lötschental)内被滑坡堆积物阻断的水体有可能溢出。

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本周三(5月28日)下午，约300万立方米的岩石与伯希冰川(Birch Glacier)的一部分一同滑落至布拉滕。

滑坡起始点位于瓦莱州小内斯特霍恩峰(Kleine Nesthorn)一带，该地区目前仍不稳定。有人担心后续还会发生岩石崩塌或泥石流。本年度担任轮值联邦主席的财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于周五(5月30日)下午视察灾区。

由于勒奇谷可能发生一波洪水侵袭，甘佩尔-施泰格(Gampel-Steg)区域应急指挥中心周四夜间呼吁居民做好迅速撤离的准备。相关人员被建议离开山谷底部，在甘佩尔-施泰格区域之外另寻住处。他们还提醒，应考虑联系不上亲属以及安置动物的问题。

“离开山谷不是选项”

在布拉滕村，房屋被掩埋在厚达50-200米的瓦砾之下，连教堂都已不见踪影。只在边缘处有极个别屋顶若隐若现。

Keystone / Jean-Christophe Bott

一个村庄已从山谷和地图上消失了，瓦莱州政界人士克里斯朵夫·达尔伯雷(Christophe Darbellay)表示。布拉滕的居民失去了一切。“他们的家园、回忆、教堂、墓地，”他在山体滑坡事发当日说道。连农民赖以生存的土地也不复存在，他们一生的心血毁于一旦，他指出。如今，灰色的碎石堆中寸草不生，要恢复草木生长将需要很长时间。

瓦莱州政府坚信布拉滕终将重建，但目前没人能断言何时、何地及如何实现。

不过对达尔伯雷而言，有一点是明确的：勒奇谷将一直会有人居住。“离开山谷不是选项，”他表示。

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“千年一遇的大事件”

瓦莱州另一位政界人士贝亚特·里德(Beat Rieder)周五在接受《新苏黎世报》(NZZ)采访时表示：“布拉滕是否会重建，这个问题只有当地居民自己能回答。”

他呼吁联邦提供更多资金用于阿尔卑斯山区的自然灾害防护。他反问，如果联邦政府在8500亿瑞郎(约合人民币7.4万亿元)的预算里都找不出一笔钱来帮助山区居民，“那我们还有钱干什么？”

“我们刚经历了一场千年一遇的大事件，因此没人知道该如何应对，”里德说，“我们没有任何可以比照的案例。”

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他指出，现在应以冷静、坦诚的方式向民众通报形势。如今的关键问题是：如何保护这个山谷免受进一步破坏。他认为，未来几天对危机应对小组来说至关重要。

里德强调，瑞士需要更多的防护结构，在这些防护不足的地方，需建立全面的监测系统。就布拉滕而言，他表示联邦预算中有很多开支项目可以削减，“用这些钱，我们就已经能在布拉滕完成不少重建工作了”。但他也指出，有关部门的首要任务是为居民重返家园创造条件。

Keystone / Jean-Christophe Bott

随时保持戒备

不过，勒奇谷的形势仍十分紧张。滑坡堆积物上方新形成的湖泊水位在持续上升，尽管当前尚未发生溢水。

在接受瑞士法语广播电台RTS采访时，州地质学家拉斐尔·马约拉(Raphaël Mayoraz)表示：“目前的局势相对可控。简单来说，水正开始穿透这段长达2.5公里的堆积层。随着时间推移，我们能降低灾难性后果的风险。但我们清楚，时刻不能忘记这种风险。”

有关部门依旧保持高度警觉，包括罗讷河谷(Rhône valley)在内的滑坡下游各市镇，正积极做好应对准备。

“这种可能需要撤离的局面将持续数周之久，”马约拉在周五指出，“要等到隆扎河(Lonza)在整个堆积物中形成一条相对稳定的水道后，情况才会缓解。但同时我们还要提防可能形成的积水暗塘。此时最忌掉以轻心，在危险尚未解除之前，这才是最糟糕的选择。”

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