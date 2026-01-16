想要孩子爱运动？自己先要动起来！

父母的运动习惯会影响子女。Keystone-SDA Keystone-SDA

运动也传染-至少在家庭成员之间。一项近日发布的瑞士研究显示，假如父母喜欢运动，孩子在运动方面也会更加活跃。

瑞士热带和公众健康研究所(Swiss Tropical and Public Health Institute, TPH)的研究人员对数百对瑞士亲子组合的运动数据进行了分析。在为期数天的监测中，参加研究的孩子和他们的父母需佩戴运动传感器。这些设备会详细记录他们久坐、轻度运动或更高强度运动所用时间的占比。

研究结果表明，当父母运动行为改变时，子女也会随之改变。不过，在子女身上的效果显著减弱。具体来看，母亲行为发生变化时，子女行为的改变幅度仅为母亲变化幅度的1/18；父亲行为变化的影响力则降至1/29。

不过，这种影响将持续数年：首次测量记录五年后，日常生活中减少久坐行为的父母，其子女整体活动量都更高。父亲行为对子女的影响呈现类似趋势，不过还缺乏统计数据支持。

多数儿童运动量不足

研究结论指出，尽管父母的行为不会百分之百复制到子女身上，却发挥着关键的榜样作用。因此，在日常生活中能把父母从椅子上拉起来，增强其运动量的方法将惠及整个家庭。

瑞士热带和公众健康研究所在相关新闻稿中指出，尽管瑞士人在欧洲称得上更爱运动，但许多儿童和青少年仍未达到每天至少60分钟中等强度运动的推荐标准，并强调：“因此，尽早推广积极的生活方式仍是瑞士卫生政策的关键任务。”

上述研究数据来自SOPHYA长期队列研究。该研究全称为“瑞士儿童客观测量体能活动水平”(Swiss children’s Objectively measured Physical Activity)(英)外部链接，是一项全国性的长期研究，主要由瑞士热带和公众健康研究所牵头，与洛桑(University of Lausanne)和卢加诺的大学(Università della Svizzera italiana, USI)合作开展。该研究旨在客观测量瑞士儿童和青少年的身体活动，并分析影响行为模式的多种因素。2013年-2015年以及2019年-2020年期间，研究对瑞士境内6岁-16岁儿童和青少年及其父母的体育活动数据进行了采集。该研究成果发表于《运动、久坐和睡眠行为》期刊上。

