The Swiss voice in the world since 1935
新闻

格劳宾登州是瑞士最宜居之地

瑞士居民中，格劳宾登州居民感觉最惬意。
瑞士居民中，格劳宾登州居民感觉最惬意。 Keystone-SDA

一份健康调查显示，格劳宾登州居民在瑞士境内享有最高水平的社会幸福度。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

此外，该州高达73.6%的居民称，自己感到充满能量和活力。高于瑞士66.5%的平均水平。

调查结果力证了格劳宾登州是瑞士的宜居地。根据瑞士健康观察站(The Swiss Health Observatory, Obsan)2022年的健康调查，格劳宾登州居民不仅在瑞士境内自我感觉最好，也是抑郁程度最低的人群。他们睡眠质量佳，对生活有掌控感。

相关内容
光看比赛还不够。世界卫生组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。

相关内容

世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足

此内容发布于 世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。

更多阅览 世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足

该州共有1026人参与了问卷调查，其中女性533人，男性493人。瑞士国籍868人，另外158人为外籍人士。该调查每五年进行一次。调查对象是瑞士境内15岁及以上居民。

事故频发，医院就诊率低

格劳宾登州大约80.7%的居民表示身体健康有活力，而瑞士平均水平为76%。不过，他们遭遇事故的情况更频繁。2022年，该州近四分之一的人口被伤痛困扰。

即便如此，与瑞士整体情况相比，格劳宾登州居民使用医疗设施的意愿偏低，对住院治疗也持更为谨慎的态度。该州强制医疗保年保费较全国水平低大约600瑞郎(约合人民币5375元)。

格劳宾登州以其未被破坏的高山自然景观、世界级观光铁路、三语并存的文化多样性，再加上滑雪场、山地运动、古城住宿等完善度假基础设施，堪称瑞士最具魅力的度假区之一。

未受破坏的原始自然

格劳宾登拥有1000座山峰、150个山谷，以及615个湖泊，是瑞士境内自然保护最完好的地区之一。瑞士国家公园于1914年成立，位于恩加丁与穆斯特尔山谷之间，是阿尔卑斯的首个、最严密保护的自然保护区。

世界级观光线路

联合国教科文组织世界遗产铁路

阿尔布拉铁路(Albula Railway)与伯尔尼纳铁路(Bernina Railway)于2008年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。两条铁路﻿在全景列车上展开，穿越冰川、峡谷、山麓及高空桥梁，是“从冰川到棕榈树”的壮丽旅程。

人文文化与休闲度假

格劳宾登州是瑞士唯一一个三种官方(德语、意大利语、罗曼什语)语言并行的州，文化交融。

著名度假胜地更是不胜枚举：圣莫里茨(St. Moritz)是冬季奥运会主办地之一，历史悠久的高山度假热点，因温泉和奢华度假村著称；达沃斯是冬夏皆宜的旅游地，滑雪、越野、山地自行车、登山等活动丰富，夏季更有700多项体验项目；萨姆瑙恩(Samnaun)是山地徒步与自行车胜地，更是瑞士唯一一个全年免税区。

在格劳宾登州旅游可购买格劳宾登通票(Graubünden Pass)。2天或5天的通票，可用于多条缆车、邮车及区域列车，覆盖全州景区。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

通过提高居住密度创造出的新居住空间往往牺牲了低收入人群的利益。

相关内容

瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间

此内容发布于 据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。

更多阅览 瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间
瑞士家庭规模越来越小。

相关内容

瑞士家庭规模日趋缩小

此内容发布于 在全球人口危机中，中立国瑞士也不能独善其身。根据瑞士联邦统计局的数据，2024年，瑞士人口增速继续不容乐观。女性生育子女的数量已触底历史最低纪录，家庭规模大幅缩水。

更多阅览 瑞士家庭规模日趋缩小
苏黎世联邦理工学院仍然是欧洲境内最好的大学。

相关内容

苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首

此内容发布于 根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。

更多阅览 苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
瑞士人希望拥有一支强大的军队和与北约更加密切的关系。Keystone-SDA

相关内容

瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系

此内容发布于 苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。

更多阅览 瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
每四名瑞士人中就有一人经常感到压力山大。

相关内容

四分之一的瑞士人常感压力重重

此内容发布于 瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。

更多阅览 四分之一的瑞士人常感压力重重
瑞士议会联邦院希望能为武器出口提供便利。

相关内容

瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序

此内容发布于 瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。

更多阅览 瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序
国家博物馆呈现的“王室成员造访瑞士”展览。

相关内容

茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系

此内容发布于 自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。

更多阅览 茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
瑞士人认同国家身份胜于欧洲身份。

相关内容

瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

此内容发布于 一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。

更多阅览 瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

巴塞尔为什么是瑞士最宜居的城市？

此内容发布于 ​​​​​​​在世界最宜居地排名中，瑞士城市巴塞尔与苏黎世、悉尼和温哥华均跻身前十。两位在这里居住的外国人表示…

更多阅览 巴塞尔为什么是瑞士最宜居的城市？
People relaxing by a mountain

相关内容

在瑞士居住在哪里最划算？

此内容发布于 在瑞士生活，消费水平很高，那住在哪里能相对便宜一些？瑞士西南部州-瓦莱州是工业、制药和钟表公司的中心，新近被评为瑞士有孩子的家庭消费水平最低的地方。

更多阅览 在瑞士居住在哪里最划算？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团