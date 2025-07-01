格劳宾登州是瑞士最宜居之地
一份健康调查显示，格劳宾登州居民在瑞士境内享有最高水平的社会幸福度。
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此外，该州高达73.6%的居民称，自己感到充满能量和活力。高于瑞士66.5%的平均水平。
调查结果力证了格劳宾登州是瑞士的宜居地。根据瑞士健康观察站(The Swiss Health Observatory, Obsan)2022年的健康调查，格劳宾登州居民不仅在瑞士境内自我感觉最好，也是抑郁程度最低的人群。他们睡眠质量佳，对生活有掌控感。
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该州共有1026人参与了问卷调查，其中女性533人，男性493人。瑞士国籍868人，另外158人为外籍人士。该调查每五年进行一次。调查对象是瑞士境内15岁及以上居民。
事故频发，医院就诊率低
格劳宾登州大约80.7%的居民表示身体健康有活力，而瑞士平均水平为76%。不过，他们遭遇事故的情况更频繁。2022年，该州近四分之一的人口被伤痛困扰。
即便如此，与瑞士整体情况相比，格劳宾登州居民使用医疗设施的意愿偏低，对住院治疗也持更为谨慎的态度。该州强制医疗保年保费较全国水平低大约600瑞郎(约合人民币5375元)。
格劳宾登州以其未被破坏的高山自然景观、世界级观光铁路、三语并存的文化多样性，再加上滑雪场、山地运动、古城住宿等完善度假基础设施，堪称瑞士最具魅力的度假区之一。
未受破坏的原始自然
格劳宾登拥有1000座山峰、150个山谷，以及615个湖泊，是瑞士境内自然保护最完好的地区之一。瑞士国家公园于1914年成立，位于恩加丁与穆斯特尔山谷之间，是阿尔卑斯的首个、最严密保护的自然保护区。
世界级观光线路
联合国教科文组织世界遗产铁路
阿尔布拉铁路(Albula Railway)与伯尔尼纳铁路(Bernina Railway)于2008年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。两条铁路在全景列车上展开，穿越冰川、峡谷、山麓及高空桥梁，是“从冰川到棕榈树”的壮丽旅程。
人文文化与休闲度假
格劳宾登州是瑞士唯一一个三种官方(德语、意大利语、罗曼什语)语言并行的州，文化交融。
著名度假胜地更是不胜枚举：圣莫里茨(St. Moritz)是冬季奥运会主办地之一，历史悠久的高山度假热点，因温泉和奢华度假村著称；达沃斯是冬夏皆宜的旅游地，滑雪、越野、山地自行车、登山等活动丰富，夏季更有700多项体验项目；萨姆瑙恩(Samnaun)是山地徒步与自行车胜地，更是瑞士唯一一个全年免税区。
在格劳宾登州旅游可购买格劳宾登通票(Graubünden Pass)。2天或5天的通票，可用于多条缆车、邮车及区域列车，覆盖全州景区。
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