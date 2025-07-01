格劳宾登州是瑞士最宜居之地

瑞士居民中，格劳宾登州居民感觉最惬意。 Keystone-SDA

一份健康调查显示，格劳宾登州居民在瑞士境内享有最高水平的社会幸福度。

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此外，该州高达73.6%的居民称，自己感到充满能量和活力。高于瑞士66.5%的平均水平。

调查结果力证了格劳宾登州是瑞士的宜居地。根据瑞士健康观察站(The Swiss Health Observatory, Obsan)2022年的健康调查，格劳宾登州居民不仅在瑞士境内自我感觉最好，也是抑郁程度最低的人群。他们睡眠质量佳，对生活有掌控感。

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该州共有1026人参与了问卷调查，其中女性533人，男性493人。瑞士国籍868人，另外158人为外籍人士。该调查每五年进行一次。调查对象是瑞士境内15岁及以上居民。

事故频发，医院就诊率低

格劳宾登州大约80.7%的居民表示身体健康有活力，而瑞士平均水平为76%。不过，他们遭遇事故的情况更频繁。2022年，该州近四分之一的人口被伤痛困扰。

即便如此，与瑞士整体情况相比，格劳宾登州居民使用医疗设施的意愿偏低，对住院治疗也持更为谨慎的态度。该州强制医疗保年保费较全国水平低大约600瑞郎(约合人民币5375元)。