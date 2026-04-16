瑞士公共交通拟试行自动计费系统

未来，瑞士公共交通费将可自动计费。 Keystone-SDA

瑞士公共交通便捷，但买票乘车着实让人头疼。点开购票页面，区域短途票、一次性车票、半价票、天票，看得人头昏脑胀，一不小心就要花冤枉钱。如果能下载一款应用程序，自动开启行程，自主结算，那可省了不少麻烦。这不，一款名为“Bibo”的新系统问世。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Automatic fare system to be trialled on Swiss public transport 更多阅览 Automatic fare system to be trialled on Swiss public transport

Deutsch de ÖV-Kosten sollen künftig automatisch berechnet werden 原版 更多阅览 ÖV-Kosten sollen künftig automatisch berechnet werden

这款旨在简化瑞士的公共交通出行的应用程序可在乘车人登上公交车、火车或有轨电车时自动识别，并在行程结束时按票价自动结算收费。

行业组织瑞士交通通票联盟(Alliance Swisspass)于4月13日向瑞士新闻社Keystone-SDA证实了此前瑞士德语区广播电视台SRF披露的相关消息。该联盟发言人米凯拉·鲁斯(Michaela Ruoss)在接受Keystone-SDA采访时表示：“这样一来，您就自动持有一张有效车票。”

这套“随上——随下”(简称为Bibo)系统将于4月底起向约3000名乘客开放试运行。试运营将测试行程记录的可靠性、票价结算功能及乘客对新系统的接受度。该应用通过蓝牙识别乘客的上下车时间。

瑞士交通通票联盟表示，目前尚不确定“Bibo”系统是否以及何时会在公共交通网络中全面推行。该联盟声明，相关数据绝不会在任何情况下转交第三方机构，并将会依照瑞士数据保护法妥善保存。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士火车“五星乘客”指南 此内容发布于 跳上火车，乘到目的地，跳下火车-全程不冒犯到任何人。听起来简单易行吧？一位瑞士公交礼仪权威警告说，其实真没那么容易。 更多阅览 瑞士火车“五星乘客”指南

阅读最长 讨论最多