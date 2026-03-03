瑞士女性被强制参加军队宣传：瑞士政界反应不一
瑞士政府拟强制要求女性参加军队与民防信息宣传日活动，以此吸引更多女性参军服役。对此，瑞士左翼政党明确反对，中间党派表示欢迎，自由绿党则持审慎态度。
未来，女性也将被强制要求参加军队信息宣传日活动。相关宪法修订的公众意见征询已于2月28日结束。
为实现瑞士军队2030年14万人参军的目标，多年来，瑞士国防部一直在研究征召女性入伍的方案。2019年，瑞士任命了首位女性国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)。这位女部长将招募更多女性入伍作为工作重点，并计划在10年内将部队中的女性工作人员占比提升至10%。
瑞士国防部亦采取了一系列措施吸引更多的女性新兵。女性必须参加军队信息宣传日活动便是提案之一。瑞士联邦委员兼现任国防部长马丁·普菲斯特(Martin Pfister)表示，瑞士联邦政府本着增强机会均等的原则，希望女性在充分知情的情况下决定是否参军服役。
瑞士社会民主党及绿党对强制女性出席活动表示反对，指出军队存在结构性问题，尤其在防范性骚扰及暴力犯罪方面。中间党支持提案。自由绿党则认为提案令人“失望”，既无法解决军事开支问题，也难以吸引更多女性入伍。各州政府则对预期增长的支出成本表示忧虑。
相关内容
瑞士对标挪威，征召女性入伍参军
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。