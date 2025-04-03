The Swiss voice in the world since 1935
登录

瑞士媒体：俄罗斯国防关键物资依靠中国进口

俄罗斯依靠从中国进口的关键物资来维持国防工业。
俄罗斯依靠从中国进口的关键物资来维持国防工业。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国持续向俄罗斯提供包括电子产品、机械和建筑材料等各种物资，对俄罗斯的军事生产至关重要；中国年轻一代不关心政治和国家命运，完全沉浸在自己的小世界里；蒋介石曾孙蒋友青定居中国杭州，他曾称赖清德为“一省之长”。

此内容发布于
10 分钟
瑞士资讯swissinfo.ch

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

订阅我们每周的《瑞士媒体里的中国》时事通讯(Newsletter)，不会过错过瑞士对中国事件的解读，让自己在做决策时多一个维度的考量。

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是最近一周的主要内容摘要：

中国不断向俄罗斯出口战争物资

3月26日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国对俄罗斯的支持在国际关系中引起了广泛关注和争议。尽管西方国家对俄罗斯实施了多轮制裁，中国仍继续向俄罗斯提供各种物资，包括电子产品、机械和建筑材料，这些物资对俄罗斯的军事生产至关重要。

“在从中国出口的物资中，甚至包括视频游戏遥控器-显然是用来控制无人机。”

Kaja Kallas，欧洲安全与外交政策高级代表

普京提出的停火条件要求西方国家停止对乌克兰的军事援助，他试图切断乌克兰与国际社会的联系，却继续从中国等国获取物资支持。中国在2024年向俄罗斯出口了价值800多亿美元的军事用品，是2021年的两倍。

西方制裁对俄罗斯虽然产生了很大影响，但并未完全阻止俄罗斯的军事行动。俄罗斯依靠从中国进口的关键物资来维持国防工业。例如，高精度机床和关键原材料如滚珠轴承、锗、镓和钨等，都是从中国进口的。

中国政府虽然公开表示不会支持俄罗斯的军事行动，但实际贸易数据表明，中国对俄罗斯的支持仍在继续。这种支持不仅帮助俄罗斯维持了军事实力，还使中国在获取能源资源和加强经济地位方面获益匪浅。(NZZ外部链接/德)

中国年轻人与社会主义已不再有关联。
中国年轻人与社会主义已不再有关联。 Keystone-SDA

对共产主义没兴趣：中国政府是否失去了整整一代人？

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于3月31日发布文章《对共产主义没兴趣：中国政府是否失去了整整一代人？》，介绍中国年轻人的非政治化现状。

中国经济正在疲软，许多公司正在裁员。今年 2 月，中国青年失业率接近 17%。一些年轻人开始向往经济改革前父母的轨迹，那时国家分配工作和住房，每个人的收入大致相同。和父母相比，年轻人更多晚婚或不婚，离婚越来越频繁，子女出生率也在下降。

张伟浩(音译化名)-一位中国年轻受访者-在接受采访时表示感觉自己是无国籍者：“我不知道‘做一个中国人’是什么意思…… 谈论社会主义变成一种作秀，一种欺骗，每个人都参与其中，但几乎没有人还相信。”

中国公共知识分子许纪霖认为，中国年轻人与社会主义已不再有关联。他们不关心政治和国家命运，而相反地完全沉浸在自己的小世界里，生活空虚无聊。许纪霖解释，这是年轻人看到国家衰落时产生不安全感的正常反应。

“如今的年轻人对那些太遥远或自己无法影响的宏大问题不感兴趣……就像大船要沉没了，他们赶紧跳海，自身找条救生圈，各奔前程。”

许纪霖，中国公共知识分子

文章分析道，如果年轻人只是假装相信政治宣传，这对中国共产党来说并不是问题。“对政治、国家、公共生活和重大问题完全失去兴趣的一代人不太可能造反…… 虽然中国的年轻人对政府的期望并不高，但他们希望政府京可能地给与他们自由。” 2022年的白纸运动就是表现之一。“这也是唯一令中国政府不安的一点。” 《新苏黎世报》补充道。 (NZZ外部链接/德)

蒋介石的曾孙蒋友青定居中国。
蒋介石的曾孙蒋友青定居中国。 Keystone-SDA

蒋介石曾孙移居中国

3月26日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)就蒋介石的曾孙蒋友青定居中国一事进行了报道：现年35岁的蒋友青在抖音上宣布他已在杭州定居。尽管有显赫的姓氏，但主要在美国长大的他在台湾并不太出名。12年前，他曾因在Facebook上发布了威胁性言论而成为新闻头条。一年前，他因称台湾民选总统赖清德为“一省之长”，而冒犯了许多台湾人。

在台湾他可以口无遮拦，但在中国，他如果对党和国家领导人习近平发表批评性言论，就要承担后果了。尽管如此，蒋友青还是决定定居中国，这也可以理解，因为他的曾祖父蒋介石虽然不喜欢共产党，但始终还是承认台湾和中国同属一个国家。

大多数台湾居民将自己定义为台湾人而非中国人，但大陆人和台湾人同属一个民族的观念在台湾并没有完全消失。在台湾，国民党一直是秉持着这个理念。国民党曾在大陆与共产党作战，如今与一个小党一起在台湾国民议会中占多数席位。现任市长蒋万安也是蒋介石的曾孙，自2022年起担任台北市长，他被视为国民党的希望。

蒋万安一直在努力维护与大陆的关系，而中国政府则比较回避与台湾政府的接触，因为台湾政府由排斥中国的民进党执政。现在蒋友青移居大陆，中国政府一定感到满意。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯 

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容
中国电动汽车制造商比亚迪落地瑞士。

相关内容

中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场

此内容发布于 中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。

更多阅览 中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
相关内容
相关内容
公路隔离绿化带能变果园吗？！

相关内容

瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑

此内容发布于 四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人啼笑皆非、看似当真，又似玩笑的新闻。是真是假，这里选取一些，请你分辨。

更多阅览 瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
相关内容
2023年瑞士贫困率保持稳定，为8.1%。

相关内容

瑞士每12人就有1人处于贫困线以下

此内容发布于 瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。

更多阅览 瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
相关内容
瑞士国家银行表示，借记卡如今是日常生活中最常用的支付方式。

相关内容

借记卡：瑞士人最爱的支付方式

此内容发布于 在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。

更多阅览 借记卡：瑞士人最爱的支付方式

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
11
29 留言
查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于4月10日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
6
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
25
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
16
16 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团