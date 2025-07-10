瑞士媒体：拉布布玩偶凸显特朗普对华政策之败笔

特朗普想打击中国，但毁的是(美国人的)圣诞节。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。风行全球且原本毫无政治性的拉布布玩偶无意间被特朗发起的对中国贸易战赋予了战略性意义；达赖喇嘛90岁生日临近之际，他强调不接受中国对其继任者的任命施加任何影响；中欧贸易争端升级，中国对白兰地征收反倾销关税。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

拉布布玩偶凸显特朗普对华政策之败笔

瑞士双语新闻网站Watson.ch于7月6日发表的《奇特玩偶凸显特朗普对华政策之败笔》一文分析指出，风行全球且原本毫无政治性的拉布布玩偶无意间被特朗发起的对中国贸易战赋予了战略性意义。

“孩子们只要有两个玩偶就能生活得很好” -特朗普以此为论据以支持对中国征收高额关税的举措。拉布布系列公仔成为特朗普决意打响对华贸易战的象征物，也映射出该政策导致的、有违特朗普初衷的负面效果。

文章指出，在美国销售的玩具中，80%是中国制造，玩具也属于首批因关税大战而价格飙升的产品类别：根据计算，美国玩具市场价格年涨幅将达到26%。这与特朗普控制通胀、降低价格的承诺无疑背道而驰。“特朗普想打击中国，但毁的是(美国人的)圣诞节。 ”

“拉布布调皮地露齿笑着，但从经济角度上看，他们可真没有什么让人高兴的地方。” 瑞士新闻门户网站Watson.ch

尽管玩具价格上涨，拉布布依然在美国空前热销。而该系列公仔征服的不仅仅是美国。瑞士德语报纸《每日导报》(Tagesanzeiger)日前也就苏黎世火车站拉布布限量版拍卖会的鼎沸场面进行了报道(德)外部链接。

说到拉布布在瑞士赢得大量拥趸的原因，该报引用了零售商Manor的描述：拉布布玩偶“将可爱与一抹暗黑的魅力结合于一体，从而在街头风格、流行文化和收藏热情之间找到了美学的共鸣。” 盲盒包装的销售策略也激发了瑞士消费者的收藏热情。此外，诸多名人在社交媒体晒出拉布布公仔，也起到了相当的宣传效果。

watson.ch分析道：“拉布布的流行是中国崛起的突出体现。中国不再只是西方创意的廉价工场…… 中国正在利用自己的品牌征服世界。”经济讯息网站Muula.ch的评论外部链接也应和了这一论点：“拉布布在瑞士的风靡清楚地表明：瑞士只有通过创新才能应对中国的竞争。”(watson.ch外部链接/法)

达赖喇嘛呼吁其追随者“拒绝接受中国任命的任何继任者”。 KEYSTONE

达赖喇嘛宣布，他将有继承人

瑞士人非常喜爱达赖喇嘛，不仅因为他的人生哲理深受人们接受；瑞士是最早接纳藏人难民的欧洲国家之一，至今仍有多个藏人社团活跃在瑞士社会中。7月2日瑞士德语区第五大网络平台nau.ch报道，在达赖喇嘛90岁生日临近之际，他通过视频讲话就备受关注的继任问题发表声明，强调不接受中国对其继任者的任命施加任何影响。他明确表示，下一任达赖喇嘛将由他创立的“嘎登佛光基金会”决定，并“应按照过去的传统”寻找。

然而，中国政府长期坚称拥有决定达赖喇嘛转世传人的权力。中国将达赖喇嘛视为“分裂分子”，中国希望通过控制继任者来加强对西藏的影响力。对此，达赖喇嘛呼吁其追随者“拒绝接受中国任命的任何继任者”。

“只有中国政府有权决定达赖喇嘛的转世，选择必须在中国进行。” 一位中国外交部发言人

许多流亡藏人担心中国会自行任命一位“官方达赖喇嘛”，从而引发两个相互竞争的继任者局面：一个由藏人社会认可，另一个由中国政府支持。

根据藏传佛教传统，达赖喇嘛去世后将转世为灵童，寻找过程可能持续数年。只有在现任达赖喇嘛圆寂后，寻找工作才会正式开始。

这一制度不仅具有宗教意义，也承载着深厚的文化与政治象征。全球媒体密切关注达赖喇嘛的传人，因为它不仅关乎藏人精神领袖的未来，也牵动着中国和藏族之间长期紧张的政治关系。

自1959年出逃后，达赖喇嘛一直流亡印度。 (nau.ch外部链接/德)

中国政府宣布自2025年7月5日起，对来自欧盟的白兰地征收反倾销关税。 Chinatopix

中欧贸易争端升级：中国对白兰地征收反倾销关税

中国与欧盟之间的贸易争端再次升级，7月4日，瑞士用户量最大经济、金融门户网站cash.ch报道，中国政府宣布自2025年7月5日起，对来自欧盟的白兰地征收27.7%-34.9%的反倾销关税。根据中国商务部声明，若企业已签署价格承诺并满足条件，可获得关税豁免。

此次措施源于中国对欧盟白兰地的反倾销调查。中国方面认为，部分欧洲白兰地以低于市场正常价格的方式倾销，损害了中国国内产业的利益。中国商务部称，调查结果显示存在倾销行为，令中国国内产业面临“重大损失”的风险。关税措施初步设定为期五年。

受影响的主要是法国酒企，中国是其关键出口市场。此前，中国已要求相关进口商缴纳高达39%的保证金。此次正式征税，意味着中欧贸易争端进一步升级。

值得注意的是，此举发生在中国外交部长王毅访问布鲁塞尔、柏林和巴黎之后不久。法国外交部长在3月访华时已就此议题与中方沟通。分析认为，中国此举不仅是经济措施，也具有明显的外交信号意义。

“但对中国来说，对白兰地的反倾销调查是与欧盟贸易争端中的一颗重要棋子。” Cash.ch

欧盟方面则否认存在倾销行为，认为中国此举是对欧盟去年对中国电动车加征关税的回应。欧盟认为，中国电动车因获得国家补贴而在欧洲市场形成不公平竞争。

此外，此次关税决定也被视为中欧峰会前的谈判筹码。中方希望在电动车关税问题上取得进展。与此同时，欧洲企业对中国对稀土出口的管制也表达了不满，担心影响电机和传感器等关键产业链。(cash.ch外部链接/德)

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