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瑞士媒体：新冠是如何肆虐至全球的？美国中情局得出爆炸性结论

美国中情局得出爆炸性结论：导致新冠疫情暴发最可能的原因是中国武汉的实验室泄露。
美国中情局得出爆炸性结论：导致新冠疫情暴发最可能的原因是中国武汉的实验室泄露。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。美国称所有证据都表明：新冠病毒来源于实验室的可能性大于来源于自然。特朗普就职后，俄罗斯领导人普京和中国主席习近平强调两国之间要加强合作；中国游客们对瑞士Coop超市的烤鸡腿赞不绝口。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

美国中情局得出爆炸性结论：导致新冠疫情暴发最可能的原因是中国武汉的实验室泄露；美国总统特朗普就职一天后，俄罗斯领导人普京和中国国家主席习近平强调两国之间要加强合作；在中国社交媒体平台上，瑞士的食物又贵又不好吃，但游客们对Coop超市的烤鸡腿却赞不绝口。

下面是主要内容摘要：

新冠是如何肆虐至全球的？美国中情局得出爆炸性结论

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于1月27日发表文章《新冠是如何肆虐至全球的？美国中情局得出爆炸性结论》。而标题中的“爆炸性结论“是： 导致新冠疫情暴发最可能的原因是中国武汉的实验室泄露。

中情局在1月25日的评估声明中指出，所有证据都表明：新冠病毒来源于实验室的可能性大于来源于自然。但中情局也同时表示，这一结论“确定性较低”。Watson.ch文章由此分析认为，中情局仍未找到确凿证据，以做出最终判断。

“本次声明是对白宫新主的屈从，还是真正的信念？” 特朗普新任命的中情局局长约翰·拉特克利夫(John Ratcliffe)接受采访时宣布，他将把调查新冠病毒成因作为其机构的首要任务。“这位共和党人长期以来一直是‘实验室事故理论‘的支持者，而特朗普本人在其第一任期内也曾用“中国流感”或“中国病毒”来影响视听。”Watson写道。

美国中央情报局将就原来掌握的证据进行重新评估。早在疫情暴发之前，武汉病毒研究所就已经在研究新冠病毒，其中一部分研究工作是与中国军方合作进行的。2013年，武汉病毒研究所就曾采集到与Covid-19变种高度相似的RaTG13蝙蝠病毒。

然而，据《华尔街日报》报道，包括国家情报委员会(National Intelligence Council)和国防情报局(Defence Intelligence Agency)在内的其他四个美国情报机构以“较低的确定性”支持病毒来源于动物的理论。而中国驻华盛顿大使馆发言人则将美国中情局的最新声明描述为“政治操纵”。(Watson.ch外部链接/德)

中俄两国两国元首希望协调对美国新政府的态度。
中俄两国两国元首希望协调对美国新政府的态度。 KEYSTONE

美国总统就职后，中俄强调加强合作

上周瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，在美国总统唐纳德·特朗普就职一天后，俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京和中国国家主席习近平强调两国之间要加强合作。俄罗斯国家电视台报道，普京在与习近平的电话交谈中强调，莫斯科与北京的关系建立在共同利益、平等互利的基础上，不受国内政治因素或当前国际环境的影响。

普京表示，两国共同支持发展“更公平的多极世界秩序”，并努力确保“欧亚大陆和全世界不可分割的安全”。习近平赞扬了两国的密切合作，称这将为“全球体系的改革和发展注入正能量”。

自2022年2月普京下令入侵乌克兰以来，莫斯科和北京的关系更加紧密。中国成为俄罗斯石油和天然气的重要买家，而俄罗斯则向中国购买关键技术。

普京和习近平在视频通话中虽然并未提到特朗普的名字，但从时间点上来看，两国元首可能希望协调对美国新政府的态度。就职典礼前，习近平与特朗普通电话，表示希望与美国建立积极的关系。特朗普随后称这次通话是“对中美双方都很好的电话”，但也威胁对中国商品征收高额进口关税，并暗示可能的合作领域，如遏制芬太尼等阿片类药物的生产。

普京祝贺特朗普第二次就职，并表示莫斯科已准备好与美国政府就乌克兰战争进行对话。特朗普告诉记者，乌克兰总统泽连斯基对与俄罗斯达成和平协议感兴趣。特朗普补充说，如果达不成协议，普京将毁掉俄罗斯。(Tages-Anzeiger外部链接/德)

瑞士Coop超市的外卖烤鸡腿受亚洲游客青睐。
瑞士Coop超市的外卖烤鸡腿受亚洲游客青睐。 swissinfo.ch

瑞士超市Coop的外卖烤鸡腿被亚洲游客誉为“瑞士美食之光”

1月23日，瑞士免费通勤小报《20分钟报》(20 Min)和瑞士双语新闻门户网站Watson.ch报道：在中国社交媒体平台“小红书”上，瑞士被中国游客称为“美食荒漠”。他们认为，瑞士的食物又贵又不好吃，但游客们对Coop超市的烤鸡腿却赞不绝口。来自台湾的Andy和Mia是Coop鸡肉的忠实粉丝。在“小红书”上，Coop的烤鸡腿被誉为“瑞士之光”，因其价格实惠且美味。

在伯尔尼的Coop分店，外卖区常见到来自台湾和韩国的游客。两名Coop员工证实，烤鸡产品特别受东亚游客欢迎。一位小红书用户在瑞士论坛上写道，瑞士的餐馆既昂贵又不美味，但Coop的烤鸡肉却是个例外。一位网友称，Coop鸡腿能抚慰中国人的胃。

一位来自韩国的女士表示，她来伯尔尼是因为Coop是瑞士著名的超市，店面比她想象的大。她最喜欢Coop的鸡腿。来自台湾的Andy和Mia也表示，鸡腿是他们的最爱，方便食用且味道好。一位中国妈妈对鸡腿赞不绝口，而她的孩子似乎更喜欢吃炸鸡块。一位“小红书”用户称，Coop的鸡腿是瑞士难得的美味，但有时很难买到。她在因特拉肯找到最后一条鸡腿，并称其非常美味。

除了美味的鸡腿，其他瑞士食物都不合口味。

一位小红书用户

在“小红书”上，中国用户对其他食物持批评态度，但Coop的鸡腿却广受好评。一位用户写道，除了美味的鸡腿，其他瑞士食物都不合口味。然而，另两位韩国游客表示，他们也喜欢Coop的即食食品和巧克力。

Coop的员工注意到越来越多来自东亚的游客购买鸡腿。另一家店的员工补充说，鸡腿的热销并不新鲜，七八年前就有旅行团的游客来买鸡腿。尽管如此，超市方面目前却无法确认是否出现过抢购现象。(20 Minuten外部链接/Watson.ch外部链接/德)

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