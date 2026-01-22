The Swiss voice in the world since 1935
瑞士媒體：「中國製造」已今非昔比-給瑞士工業帶來壓力

中國製造正在迅速提升質量，向中高端領域進軍。圖為奇瑞汽車公司製造的人形機器人。
中國製造正在迅速提升質量，向中高端領域進軍。圖為奇瑞汽車公司製造的人形機器人。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①「中國製造」早已不只限於廉價消費品，中國汽車及精密工業產品近年大舉進入全球市場，也將瑞士傳統優勢產業推入激烈競爭。②面對美國在全球愈加咄咄逼人行為，中國的反應呈現出一種強烈的言論與謹慎的行動之間的反差。③全球權力格局和信任關係正在轉變：美國在全球的聲譽下降，中國的影響力則正在增強。

此内容发布于
11 分钟

下面是主要內容摘要：

「中國製造」已今非昔比給瑞士工業帶來壓力

瑞士德語重要德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)上週報道「中國製造」早已不只限於廉價消費品，中國機械、汽車及精密工業產品近年大舉進入全球市場，也將瑞士傳統優勢產業推入激烈競爭。中國目前生產全球超過三分之一的商品，智慧型手機、筆記型電腦等大宗電子商品更佔絕對主導地位。然而真正令瑞士工業倍感壓力的，是中國製造正在迅速提升質量，向中高端領域進軍。

長期以來，瑞士工業以高度專業化的小部件與精密組件在全球產業鏈中佔據穩定位置-如智慧型手機用的高精度螺絲或汽車密封件，這些產品對品質要求極高，且難以複製。瑞士企業與客戶之間的長期合作關係，也曾構成天然障礙。

但如今局勢逐漸逆轉。中國在過去幾年不斷擴張工業產能-在房地產危機拖累內需的背景下，大量產品只能轉向出口。

「中國廠商已成瑞士大多數工業企業值得嚴陣以待的競爭者。」

金融機構Oddo BHF分析師Christian Arnold

這場競爭不僅反映在價格，更衝擊瑞士企業的營收。例如生產複合材料的Schweiter Technologies公司因中國大量標準化板材傾銷，去年不得不發布利潤預警，銷售額下跌至9億瑞郎。

另一家深耕中國市場的日內瓦感測器製造商Lem儘管在中國擁有成本與生產佈局優勢，也開始受到本土廠商擠壓。其息稅前利潤率顯著下降，投資者信心動搖，兩家公司股票五年內已蒸發逾八成市值。

瑞士財經媒體《金融與經濟》( fuw.ch外部链接)評論稱，來自中國的競爭與全球需求走弱「不能低估」-瑞士企業必須以更快的創新與更精細的客戶協調來守住溢價，而不能僅靠品牌歷史和既有關係。( NZZ外部链接/德)

迄今為止，中國仍採取了「口頭反對、避免行動升級」的傳統策略。
迄今為止，中國仍採取了「口頭反對、避免行動升級」的傳統策略。 Keystone

中國如何回應美國愈發強硬的外交政策？

1月15日瑞士德語廣播電視SRF針對中國對美國強硬行為的反應報導：面對美國近期在全球舞台上愈加咄咄逼人的各種行為-包括綁架委內瑞拉總統與威脅軍事打擊伊朗-中國的反應呈現出一種強烈的言辭與謹慎的行動之間的反差。委內瑞拉和伊朗是中國能源供應鏈中關鍵的長期夥伴，兩國四分之三的石油銷往中國。美國此類舉動不僅令地區局勢驟然緊張，也直接觸及了中國的戰略利益。

迄今為止，中國仍採取了「口頭反對、避免行動升級」的傳統策略。外交部連番表達強烈不滿，強調反對外來幹涉及濫用武力，但中國真正關注的依舊是維持穩定的國際環境，以保障全球貿易順暢與自身經濟發展。

「中國迄今為止的反應是言辭嚴厲但沒有行動。」

瑞士廣播電視台SRF駐華記者Lukas Messm

從能源關係來看，中國與伊朗、委內瑞拉保持多年「互惠但不對等」的合作模式：兩國以折扣價向中國提供大量原油，而中國在執行層面對制裁的態度則更趨務實。事實上，中國對伊朗的依賴遠低於伊朗對中國的依賴，能源來源亦可轉向俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國。加之電動車普及、中國加速綠色轉型，中國未來對中東石油的需求只會持續下降。

在美國伊朗政策升級的當下，中國則刻意將中美關係與中東局勢「脫鉤處理」。中國批評美國的行為，卻避免進一步對抗。

至於北極與格陵蘭，中國的戰略興趣雖被外界誇大，但確實將該地區視為潛在的未來航道節點。「極地絲路」若成型，將使亞洲至歐洲航線大幅縮短，中國也早已透過科研活動和有限投資進行佈局。 ( SRF外部链接/德)

在川普執政期間，全球權力格局和信任關係正在轉變。
在川普執政期間，全球權力格局和信任關係正在轉變。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

後西方世界秩序：美國威望下降，中國影響力成長

瑞士跨區域的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)1月15日發布關於「後西方世界秩序」的分析文章，其中援引歐洲對外關係委員會去年年底一項研究的結論指出：川普執政期間，全球權力格局和信任關係正在發生轉變。

「如果說全球支持率存在競爭，那麼美國目前正在輸給其印太地區的競爭對手–中國。」

歐洲外交關係委員會

美國在全球的聲譽急劇下降，中國的全球影響力則正在增強。而歐洲則處於這種轉變的漩渦中心，局勢顯現出極大的不確定性。

在21個受調國中的大部分國家(印度等少數國家除外)，認為「美國是擁有相似利益和價值觀的盟友」的人數遠低於2024年的水平。尤其是在10個歐盟國家中，受訪者普遍表達了對美國的信任度大幅下降：僅有16%的歐洲受訪者認為美國是盟友，比2024年下降了5個百分點。而20%的受訪者則將美國視為競爭對手，甚至是敵人。

「歐洲人意識到，他們不能再依靠美國來保障自身安全，不能再依靠中國來促進自身繁榮，也不能再依靠俄羅斯來獲取能源-他們對能否依靠自己也缺乏信心。」

Timothy Garton Ash，英國歷史學家

同時研究顯示，俄羅斯絕大多數民眾將中國視為盟友(至少是「必要的夥伴」)；南非和巴西等前新興經濟體的大多數民眾也表達了親華立場，此外，半數美國人和歐盟公民也都認為中國是盟友或夥伴。

「衰落的美國及其被邊緣化的盟友-尤其是歐洲和韓國」組成了一個「悲觀軸心」。在10個歐盟國家中，只有18%的受訪者對本國未來持「樂觀」態度；英國的悲觀情緒更為低落，僅9%。

文章總結道，對美國的信任度下降和對俄羅斯侵略的恐懼讓歐洲人開始意識到後西方世界的殘酷現實。 ( Tages Anzeiger外部链接/德)

