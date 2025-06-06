瑞士媒體：中國犯罪集團在瑞士搭建賣淫網絡

瑞士警方近日破獲了一起震驚全國的人口販運案件，代號“蓮花案”(Lotus)，涉及至少146名中國女性被迫在Airbnb公寓中從事性工作。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。瑞士警方破獲了一起震驚全國的人口販運案件，至少146名中國女性被迫在Airbnb公寓中從事性工作；因“免疫愛滋病的基因編輯嬰兒”實驗而入獄三年的中國基因研究員賀建奎近日宣布了新的實驗計劃，其妻隨後被中國拒絕入境；一起疑似中國國家安全部歐盟的網路間諜組織APT31對捷克共和國外交部的網路攻擊引發北約和歐盟的高度警覺。

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

中國犯罪集團在瑞士組織賣淫

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，瑞士警方近日破獲了一起震驚全國的人口販運案件，代號“蓮花案”(Lotus)，涉及至少146名中國女性被迫在Airbnb公寓中從事性工作。這些女性被犯罪集團以虛假承諾誘騙至瑞士，隨後被限制自由，頻繁在不同州和國家之間轉移，避免警方追蹤。她們通常在一個地點只停留幾天，之後被送往下一個公寓繼續賣淫。

案件的幕後是一群結構鬆散但高度組織化的華人家族幫派。他們透過聊天軟體和網站招募女性，抵達瑞士後透過簡訊指示她們前往指定公寓，期間不得外出。這些團體成員最初以遊客、技術工人或持假證件的身份入境，待確認安全後，才開始招募受害者。

警方指出，這些幫派不像傳統黑手黨有明確的階級制度，而是根據需求靈活組合，形成動態網絡。他們不僅涉及人口販運，也活躍於其他組織犯罪領域。由於其隱蔽性和流動性，調查極為困難。

「這些中國團夥中，沒有一個黑手黨老大或中國黑幫幫主。」一位調查人員表示。 一位案件調查人員

2024年，瑞士警方共登記了79起人口販運案件，但實際數字可能遠高於此。

此外，文化差異也加劇了調查難度。援助組織Victras指出，有些受害者甚至不認為自己是受害者，對人口販運的理解與西方標準不同。這種認知差異使得警方和援助機構在提供協助時面臨巨大挑戰。 ( NZZ外部链接/德)

現已出獄的賀建奎在國內基本上處於孤立狀態，不再屬於任何大學或其他研究機構。 Keystone-SDA

中國「科學怪人」和其頗有來頭的妻子計劃東山再起

瑞士雙語新聞門戶網站Watson.ch於5月28日轉載文章《中國“科學怪人”和其頗有來頭的妻子計劃東山再起》，介紹了因“免疫愛滋病的基因編輯嬰兒”實驗而入獄三年的中國基因研究員賀建奎的近期動態：賀宣佈了新的實驗計畫，而不久之後，他的妻子被中國拒絕入境。

幾週前，賀建奎在自己的X個人主頁上寫道，希望有一天人類能記得自己這個“中國的達爾文”。而在世界媒體的頭條新聞中，他常被稱為“中國的科學怪人”。 「目前還不容易預測賀建奎將以這兩個頭銜中的哪一個載入史冊。」文章寫道。

賀建奎基因編輯嬰兒實驗觸發了複雜的倫理和醫學問題，引發了全球媒體對“設計嬰兒”危險性的討論。「種系基因療法對基因結構進行了深度干預，引發了可以遺傳的突變…… 科學家一般不會在活體胚胎上做實驗…… 賀建奎為了一己之名而無視道德底線，被斥責為無良醫生。」文章寫道。

中國目前收緊了生殖系療法的立法。現已出獄的賀建奎在國內基本上處於孤立狀態，不再屬於任何大學或其他研究機構。但他最近在X上發布了大量英文帖子，「每隔幾天就會發布一些諸如“我將根除阿茲海默症”的宏大公告」。

四月，賀突然宣布和加拿大華裔生物資訊研究員Cathy Tie結婚。Tie是“爭議性顛覆性技術的倡導者”，並呼籲「消除前沿基因研究的禁忌」。而不久之後，兩人便透過社群媒體表示，Tie被中國禁止入境，而賀也無法離開中國，「因為他的護照在他被定罪後就被扣留」。

「我們可能再也見不到彼此了……我擔心我的婚姻，但我更擔心這對人類和科學的未來意味著什麼。」 Cathy Tie，生物資訊研究員、賀建奎妻子

賀建奎以往努力在社群媒體上把自己描繪成愛國者。例如，他3月在X上寫道：「我在科學領域的成功，主要歸功於中國，因為中國正在推動世界領先的科學突破。」然而最近，他的語氣變得“越來越不一樣”：「如果中國政府不讓我的妻子和我一起生活在北京，我就離開中國，去美國工作。」( Watson外部链接/德)

北約32個成員國在聯合聲明中表示，他們「注意到來自中華人民共和國的惡意網路活動不斷增加」。 Keystone-SDA

駭客攻擊捷克外交部事件震動北約與歐盟

5月28日，瑞士跨地區德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)報道，一起針對捷克共和國外交部的網路攻擊事件引發了北約和歐盟的高度警覺。據稱，網路攻擊是一個與中國國家安全部有關的網路間諜組織APT31(高級持續性威脅31)所為，行動目的是讀取捷克外交官的電子郵件。這項消息在歐盟引發強烈反響，北約和歐盟都表示將嚴肅應對。

根據捷克新聞入口網站Seznamzpravy.cz的報導，攻擊始於2022年，目標是北約和歐盟成員國的外交通訊網路。雖然捷克外交部強調被滲透的系統並未用於交換機密訊息，但事件的嚴重性仍不容忽視。捷克國內、國外和軍事情報機構以及國家網路與資訊安全局已聯合展開全面調查。

北約32個成員國在聯合聲明中表示，他們「注意到來自中華人民共和國的惡意網路活動不斷增加」，並將採取應對措施。歐盟方面也表示，必要時將採取進一步行動，包括制裁。

「歐盟認為，針對捷克共和國的惡意網路活動是一個由中國支持的行為體所為。」 卡亞·卡拉斯(Kaja Kallas)，歐盟外交與安全政策高級代表

歐盟外交與安全政策高級代表卡亞·卡拉斯(Kaja Kallas)表示：「這顯然違反了國際規則，令人無法接受。」 這並非歐盟首次對中國駭客採取行動。早在2020年，歐盟就曾對中國駭客組織APT10實施制裁，該組織當時被指控攻擊全球多家IT服務提供者。( tagesanzeiger外部链接/德)

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