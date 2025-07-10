瑞士媒體：拉布布玩偶凸顯川普對華政策之敗筆

川普想打擊中國，但毀的是(美國人的)聖誕節。 Keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。風行全球且原本毫無政治性的拉布布玩偶無意間被川普發起的對中國貿易戰賦予了戰略性意義；達賴喇嘛90歲生日臨近之際，他強調不接受中國對其繼任者的任命施加任何影響；中歐貿易爭端升級，中國對白蘭地徵收反傾銷關稅。

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

拉布布玩偶凸顯川普對華政策之敗筆

瑞士雙語新聞網站Watson.ch於7月6日發表的《奇特玩偶凸顯川普對華政策之敗筆》一文分析指出，風行全球且原本毫無政治性的拉布布玩偶無意間被川普發起的對中國貿易戰賦予了戰略性意義。

「孩子們只要有兩個玩偶就能活得很好」-川普以此為論據以支持對中國徵收高額關稅的舉措。拉布布系列公仔成為川普決意打響對華貿易戰的象徵物，也映射出該政策導致的、有違川普初衷的負面效果。

文章指出，在美國銷售的玩具中，80%是中國製造，玩具也屬於首批因關稅大戰而價格飆升的產品類別：根據計算，美國玩具市場價格年漲幅將達到26%。這與川普控制通膨、降低價格的承諾無疑背道而馳。「川普想打擊中國，但毀的是(美國人的)聖誕節。」

“拉布布調皮地露齒笑著，但從經濟角度上看，他們可真沒有什麼讓人高興的地方。” 瑞士新聞入口網站Watson.ch

儘管玩具價格上漲，拉布布仍在美國空前熱銷。而該系列公仔征服的不僅是美國。瑞士德語報紙《每日導報》(Tagesanzeiger)日前也就蘇黎世火車站拉布布限量版拍賣會的鼎沸場面進行了報道(德)外部链接。

說到拉布布在瑞士贏得大量擁躉的原因，該報引用了零售商Manor的描述：拉布布玩偶「將可愛與一抹暗黑的魅力結合於一體，從而在街頭風格、流行文化和收藏熱情之間找到了美學的共鳴。」盲盒包裝的銷售策略也激發了瑞士消費者的收藏熱情。此外，許多名人在社群媒體上曬出拉布布公仔，也起到了相當的宣傳效果。

watson.ch分析道：「拉布布的流行是中國崛起的突出體現。中國不再只是西方創意的廉價工場… 中國正在利用自己的品牌征服世界。」經濟訊息網站Muula.ch的評論外部链接也應和了這個論點：「拉布佈在瑞士的風靡清楚地表明：瑞士只有透過創新才能應對中國的競爭。」( watson.ch外部链接/法)

達賴喇嘛呼籲其追隨者「拒絕接受中國任命的任何繼任者」。 Keystone

達賴喇嘛宣布，他將有繼承人

瑞士人非常喜愛達賴喇嘛，不僅因為他的人生哲理深受人們接受；瑞士是最早接納藏人難民的歐洲國家之一，至今仍有多個藏人社團活躍在瑞士社會中。 7月2日瑞士德語區第五大網路平台nau.ch報道，在達賴喇嘛90歲生日臨近之際，他透過視訊演講就備受關注的繼任問題發表聲明，強調不接受中國對其繼任者的任命施加任何影響。他明確表示，下一任達賴喇嘛將由他創立的「嘎登佛光基金會」決定，並「應按照過去的傳統」尋找。 然而，中國政府長期堅稱擁有決定達賴喇嘛轉世傳人的權力。中國將達賴喇嘛視為“分離主義分子”，中國希望透過控制繼任者來加強對西藏的影響力。對此，達賴喇嘛呼籲其追隨者「拒絕接受中國任命的任何繼任者」。

“只有中國政府有權決定達賴喇嘛的轉世，選擇必須在中國進行。” 一位中國外交部發言人

許多流亡藏人擔心中國會自行任命一位“官方達賴喇嘛”，從而引發兩個相互競爭的繼任者局面：一個由藏人社會認可，另一個由中國政府支持。

根據藏傳佛教傳統，達賴喇嘛去世後將轉世為靈童，尋找過程可能持續數年。只有在現任達賴喇嘛圓寂後，尋找工作才會正式開始。

這一制度不僅具有宗教意義，也承載著深厚的文化與政治象徵。全球媒體密切關注達賴喇嘛的傳人，因為它不僅關乎藏人精神領袖的未來，也牽動著中國和西藏之間長期緊張的政治關係。

自1959年出逃後，達賴喇嘛一直流亡印度。 ( nau.ch外部链接/德)

中國政府宣布自2025年7月5日起，對來自歐盟的白蘭地徵收反傾銷關稅。 Chinatopix

中歐貿易爭端升級：中國對白蘭地徵收反傾銷關稅

中國與歐盟之間的貿易爭端再次升級，7月4日，瑞士用戶量最大經濟、金融門戶網站cash.ch報道，中國政府宣布自2025年7月5日起，對來自歐盟的白蘭地徵收27.7%-34.9%的反傾銷關稅。根據中國商務部聲明，若企業已簽署價格承諾並符合條件，可獲得關稅豁免。

這項措施源自於中國對歐盟白蘭地的反傾銷調查。中國方面認為，部分歐洲白蘭地以低於市場正常價格的方式傾銷，損害了中國國內產業的利益。中國商務部稱，調查結果顯示存在傾銷行為，令中國國內產業面臨“重大損失”的風險。關稅措施初步設定為期五年。

受影響的主要是法國酒企，中國是其關鍵出口市場。此前，中國已要求相關進口商繳納高達39%的保證金。此次正式徵稅，意味著中歐貿易爭端進一步升級。

值得注意的是，此舉發生在中國外交部長王毅訪問布魯塞爾、柏林和巴黎之後不久。法國外交部長在3月訪華時已就此議題與中方溝通。分析認為，中國此舉不僅是經濟措施，也具有明顯的外交訊號意義。

但對中國來說，對白蘭地的反傾銷調查是與歐盟貿易爭端中的一顆重要棋子。” Cash.ch

歐盟方面則否認有傾銷行為，認為中國此舉是對歐盟去年對中國電動車加徵關稅的回應。歐盟認為，中國電動車因獲得國家補貼而在歐洲市場形成不公平競爭。 此外，此次關稅決定也被視為中歐峰會前的談判籌碼。中方希望在電動車關稅問題上取得進展。同時，歐洲企業對中國對稀土出口的管制也表達了不滿，擔心影響馬達和感測器等關鍵產業鏈。 ( cash.ch外部链接/德)

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