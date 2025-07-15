瑞士工作组呼吁采取紧急措施阻止针对女性的杀戮

负责打击针对女性暴力的《伊斯坦布尔公约》实施的瑞士工作组确定了三项紧急措施，应对女性杀戮。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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伊斯坦布尔公约，全称《欧洲委员会预防和打击针对女性的暴力行为和家庭暴力公约》，是欧洲首个专门打击对妇女暴力和家庭暴力的条约。该公约于2011年5月11日在土耳其伊斯坦布尔开放签署，旨在预防针对女性的暴力行为、保护受害者并终结施暴者的有罪不罚现象。
2012年3月12日，土耳其成为首个批准该公约的国家，随后从2013年至2024年，另有37个国家和欧盟批准了该公约。
2023年6月1日，欧盟理事会批准欧盟加入《伊斯坦布尔公约》。2023年6月28日，欧盟批准了欧洲委员会《预防和打击针对妇女的暴力行为和家庭暴力公约》(CETS第210号)，即《伊斯坦布尔公约》。伊斯坦布尔公约于2023年10月1日在欧盟生效，其中“尚未自行批准该公约的欧盟成员国仅受欧盟法律框架约束，该框架实施了该公约”。
2021年3月20日，土耳其宣布退出该公约，成为首个也是唯一一个退出该公约的国家。
来源：维基百科外部链接
今年年初以来，共18名女性或少女被其配偶、前配偶、父亲或其他男性杀害。最近的一次悲剧发生在5月初，一名男子用猎枪在其妻子的工作场所将其射杀，至今令人心有余悸。
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统计杀戮女性数据为何是一项全球性挑战
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由于缺乏可靠的数据，杀戮女性(féminicide)在大多数国家仍然是一个被低估的现象。3月初，联合国通过了关于将针对女性的犯罪纳入统计的建议。瑞士对此表示赞同，因为只有在可衡量的情况下，才能与之抗争。
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瑞士联邦性别平等办公室(The Federal Office for Gender Equality, FOGE)于近日发表声明并呼吁，采取强而有力的政治行动回应此类暴力悲剧。
现已明确三项措施，可在暴力行为的早期预警阶段，加强机构对暴力受害者和施暴者的关注。
首先，需要制定地区解决方案，填补避难场所和收容所床位不足的问题。其次，需要对专业人士进行更专业的培训，预防分离期间的暴力发生。最后，必须引入女性杀戮事件的系统性跨机构分析工作。
此外，有关受害者支持的相关法案修订将于今年秋季提交审议。
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苏黎世州不希望为未成年人实施性别重置手术
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瑞士在性少数群体权益保护方面称不上先锋，直至2022年同性婚姻合法化，才算与许多其他西欧国家接轨。随着人们对性别重置手术的态度越发谨慎，苏黎世州率先提出该领域需要更加规范。
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瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
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建筑密度不一定会导致城市升温
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拥挤的空间自带热感，这也是为什么大家都会觉得城市密度化导致升温。作为在有限土地上拓展居住空间的手段，密度化似乎不可避免。不过，瑞士专家表示，密度不是问题，如何布局才是关键。
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吉娃娃营救冰川裂缝中的主人
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7月4日，一只吉娃娃协助救出了它在费冰川(Fee Glacier)上被困的主人。它向救援队发出信号，指引救援人员找到掉入冰川裂缝中的男子。
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ABB拓展在华机器人业务
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4月，ABB集团表示拟分拆机器人业务独立上市，并计划在2026年第二季度完成100%分拆。与此同时，ABB于近日宣布拓展在华业务，引进三款新型机器人系列，用于电子、消费品工业、制造业等高速发展的领域。
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媒体报道称，中国电商平台Temu正在为进入瑞士食品零售市场做准备。瑞士德语日报《每日导报》透露，继德国市场启动后，Temu开始对瑞士市场跃跃欲试。
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在瑞士，跟踪行为将明确受到法律制裁。瑞士议会于6月26日达成一致，将跟踪骚扰行为纳入《刑法典》。
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如果预算充足，想在欧洲养老，选哪个国家呢？瑞士人寿保险公司的一份调查为你贴心指路。欧洲最快乐的老年人住在瑞士。他们不仅身体健康，对自己的社交娱乐生活也相当满意。
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