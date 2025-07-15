瑞士工作组呼吁采取紧急措施阻止针对女性的杀戮

伊斯坦布尔公约，全称《欧洲委员会预防和打击针对女性的暴力行为和家庭暴力公约》，是欧洲首个专门打击对妇女暴力和家庭暴力的条约。该公约于2011年5月11日在土耳其伊斯坦布尔开放签署，旨在预防针对女性的暴力行为、保护受害者并终结施暴者的有罪不罚现象。

2012年3月12日，土耳其成为首个批准该公约的国家，随后从2013年至2024年，另有37个国家和欧盟批准了该公约。

2023年6月1日，欧盟理事会批准欧盟加入《伊斯坦布尔公约》。2023年6月28日，欧盟批准了欧洲委员会《预防和打击针对妇女的暴力行为和家庭暴力公约》(CETS第210号)，即《伊斯坦布尔公约》。伊斯坦布尔公约于2023年10月1日在欧盟生效，其中“尚未自行批准该公约的欧盟成员国仅受欧盟法律框架约束，该框架实施了该公约”。

2021年3月20日，土耳其宣布退出该公约，成为首个也是唯一一个退出该公约的国家。

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