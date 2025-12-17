瑞士政界呼吁禁放烟花爆竹
中国家家户户除夕守岁，一片爆竹声响起，新的一年才真正拉开大幕。然而，随着空气污染治理的加强和对城市安全的考虑，烟花爆竹的“禁放”或“限放”已成为常态。 近日，瑞士议会也开始重新考虑规范烟花爆竹燃放。瑞士联邦议会国民院拟在瑞士境内推行烟花爆竹禁令，并于12月11日通过了一项限制烟花燃放的反建议。未来，烟花爆竹的使用及其危害性将纳入《爆炸物法》进行规范管理。
原动议呼吁反对烟花燃放造成的噪音及废物排放，进一步推动对人、动物及环境的保护。跨区域的特殊大型活动会获准例外。
国民院认为该动议过于严苛。随后，以97票支持，85票反对通过了更为灵活、旨在最大限度减少有害影响的替代方案。
只用于发出爆炸声响的爆竹将面临全面禁止。右翼瑞士人民党(Swiss People’s Party)及中右翼自由民主党(Radical-Liberal Party)对动议及其反建议均提出反对，担心其实施将导致瑞士传统丧失，及个人责任感缺失。
目前，该反建议已提交议会联邦院审议。
