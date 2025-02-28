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瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造

森蒂斯峰缆车将全面翻新。
森蒂斯峰缆车将全面翻新。 Keystone-SDA

瑞士最繁忙的缆车之一-森蒂斯峰(Säntis)缆车将进行全面翻新，项目预计耗资2300万瑞郎(约合人民币1.87亿元)。

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这条缆车线路的运营公司表示，此次升级将提高缆车在强风中的稳定性。新设计方案将减少支撑塔的数量，原本沿线路设有两座支撑塔，改造后仅需一座。该缆车线路从位于圣加仑州与外阿彭策尔州交界的施瓦格阿尔卑(Schwägalp)山口地区(海拔约1300米)出发，直达森蒂斯峰站(海拔2473米)。

施工工作计划于2025年春季启动，初期不会影响现有缆车的运营。但从2026年5月起，缆车将停运约六个月，预计于2026年底恢复运营。

森蒂斯峰位于瑞士东部，海拔2502米，该峰的缆车线路于1935年夏季正式投入使用，每年运送的乘客总数约达50万人。缆车设施上一次全面现代化改造是在1974年，并于2000年更换了新的车厢。

森蒂斯峰是瑞士国家旅游局推荐旅游景点外部链接。天气晴朗时，游客可以从峰顶360度全方位欣赏到包括瑞士、德国、奥地利、列支敦士登、法国和意大利在内的六国美景。

夏季，森蒂斯峰是阿尔卑斯地区著名的远足和山地旅行目的地，提供多条徒步路线，适合不同水平的登山者。

山顶定期举办圆月之旅、日出登山等活动，让游客在特殊的时间段体验山峰的独特魅力。

森蒂斯峰自1882年以来还一直是重要的气象观测点，游客可以参观山顶的气象站，了解天气预报的相关知识。

2020年开放的“森蒂斯峰-冰世界”体验馆以一系列有趣的活动和展示，让游客全方位了解雪、冰、冰晶和冰川。

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