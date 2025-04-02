瑞士每12人就有1人处于贫困线以下

2023年瑞士贫困率保持稳定，为8.1%。 Keystone-SDA

瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。

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联邦统计局(FSO)3月31日表示，2023年的贫困率与前一年(8.2%)大致持平。就业人群中的贫困率为4.4%，相当于17.6万人，较往年有所上升(2022年为3.8%，2021年为4.2%)。

贫困线的划定依据瑞士社会福利机构会议(CSIAS)的标准。2023年，单身人士的贫困线为月均收入2315瑞郎(约合人民币1.87万元)，四口之家的贫困线为月收入4051瑞郎(约合人民币3.27万元)。

在调查前的12个月里，6.3%的人口至少出现了两种类型的拖欠付款行为，另有5.5%的人因经济原因不得不放弃重要的商品、服务或社交活动。

贫困线划分 根据世界银行2023年9月的全球贫困更新报告外部链接，国际贫困线作出过以下调整： -极端贫困线：每日人均消费低于2.15美元； -中低收入国家贫困线：每日人均消费低于3.65美元； -中高收入国家贫困线：每日人均消费低于6.85美元。 根据欧盟统计局2024年6月12日发布的报告外部链接，2023年欧盟共有9460万人(占总人口的21%)面临贫困或社会排斥的风险。需要注意的是，欧盟采用相对贫困标准，将可支配收入低于国家中位数60%的人群视为面临贫困风险。 根据中国智库网外部链接，中国2020年的贫困标准为人均年收入4000元。此外，中国还采用相对贫困标准，建议以城镇居民可支配收入中位数的40%界定城镇相对贫困线，农村则以50%为界定标准。 据美国之音报道外部链接，美国的贫困线由人口普查局制定，基于家庭规模和收入。2020年，单身人士的贫困线为年收入12’760美元，四口之家的贫困线为26’200美元。