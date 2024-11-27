瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价

瑞士物价监督员的一项研究表明，瑞士最便宜的仿制药药品(generic medicines，是一种治疗用药品，其化学成分与原来受到药品专利保护的药品相同。原始药品的专利权到期后，通用名药物才可销售。因其化学活性成份与原始药品相同，所以被认为与原始药品等效。)价格是其他国家同类药品价格的两倍还多。
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这项消费者价格调研将瑞士药店20种专利已过期的、最热卖的活性成份的成本，与其他15个国家进行了比较。
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根据瑞士价格监管员斯蒂凡·马雅汉斯(Stefan Meierhans)近日的通讯，专利过期的原研药在其他国家的平均售价仅为瑞士售价的62%。
国外最便宜的仿制药品价格仅为瑞士价格的39%，即便宜61%。即使是在售价最贵的比较国西班牙，最便宜的通用名药品售价也要低27%。在英国，其平均价格仅为瑞士的16%。
马雅汉斯从今年的价格比较和“明显虚高的价格”中得出结论，医疗保健领域仍有相当大的节约空间。该结论与过去几年比价结果相似，最近的一次调研在2021年。
与此同时，迄今为止采取的措施显然远远不够。马雅汉斯呼吁在国际价格比较的基础上，专门针对仿制药品和生物仿制药建立新的定价机制。
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此外，还应对仿制药强制征税，并通过取消审批障碍和处方有效成份推广仿制药。马雅汉斯还希望废除属地原则。也就是说，如果在国外购买处方药更便宜，基础保险应当为其买单。
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