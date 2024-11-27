立足瑞士 报道世界
登录
新闻

瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价

瑞士物价监督员批评瑞士仿制药药品价格过高。
瑞士物价监督员批评瑞士仿制药药品价格过高。 Keystone-SDA

瑞士物价监督员的一项研究表明，瑞士最便宜的仿制药药品(generic medicines，是一种治疗用药品，其化学成分与原来受到药品专利保护的药品相同。原始药品的专利权到期后，通用名药物才可销售。因其化学活性成份与原始药品相同，所以被认为与原始药品等效。)价格是其他国家同类药品价格的两倍还多。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

这项消费者价格调研将瑞士药店20种专利已过期的、最热卖的活性成份的成本，与其他15个国家进行了比较。

相关内容
Blister mit Medikamententabletten

相关内容

医疗保险涨价，瑞士人叫苦连天

此内容发布于 明年瑞士人的日子将不好过，医疗保险价格将平均上涨8.7%。多年来瑞士的基础医疗费用的增长一直高于通货膨胀。这是为什么？摆脱这个恶性循环的出路是什么？

更多阅览 医疗保险涨价，瑞士人叫苦连天

根据瑞士价格监管员斯蒂凡·马雅汉斯(Stefan Meierhans)近日的通讯，专利过期的原研药在其他国家的平均售价仅为瑞士售价的62%。

国外最便宜的仿制药品价格仅为瑞士价格的39%，即便宜61%。即使是在售价最贵的比较国西班牙，最便宜的通用名药品售价也要低27%。在英国，其平均价格仅为瑞士的16%。

马雅汉斯从今年的价格比较和“明显虚高的价格”中得出结论，医疗保健领域仍有相当大的节约空间。该结论与过去几年比价结果相似，最近的一次调研在2021年。

与此同时，迄今为止采取的措施显然远远不够。马雅汉斯呼吁在国际价格比较的基础上，专门针对仿制药品和生物仿制药建立新的定价机制。

相关内容
2025年，瑞士医疗保险缴费将平均上浮6%。

相关内容

瑞士医疗保险费2025年将上涨6%

此内容发布于 瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)表示，瑞士医疗保险费将在2025年平均上涨6%。月平均保费将达到378.70瑞郎(约合人民币3145元)。

更多阅览 瑞士医疗保险费2025年将上涨6%

此外，还应对仿制药强制征税，并通过取消审批障碍和处方有效成份推广仿制药。马雅汉斯还希望废除属地原则。也就是说，如果在国外购买处方药更便宜，基础保险应当为其买单。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
18 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
352
236 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士和中国国旗

相关内容

瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定

此内容发布于 瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。

更多阅览 瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定
瑞士年度飞禽首次由公众而非专家评审团选出。

相关内容

知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽

此内容发布于 瑞士公众将知更鸟(Robin)选为2025年瑞士年度飞禽。知更鸟胸前羽毛火红，歌声清脆动听，是瑞士花园和森林中最常见的鸟类之一。

更多阅览 知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽
白螯小龙虾回归巴塞尔乡村半州。

相关内容

濒危小龙虾重归瑞士河流

此内容发布于 瑞士西北应用科技大学(University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, FHNW)的两名研究人员人工培育出白螯小龙虾，并将这种高度濒危的物种放归大自然。

更多阅览 濒危小龙虾重归瑞士河流
仅三分之一(35%)的瑞士受访者进餐时会考虑食物对健康的长期影响。

相关内容

瑞士与邻国的饮食文化差异

此内容发布于 一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。

更多阅览 瑞士与邻国的饮食文化差异
人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。

相关内容

人工智能可减少科研所需动物数量

此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。

更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量
2022年，瑞士家庭平均月收入为6900瑞郎。

相关内容

瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。

更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
对有组织犯罪而言，假药比毒品、贩卖人口和卖淫更有利可图。

相关内容

伟哥和减肥药：打击假药为何如此艰难

此内容发布于 假药交易现在已经成为一种全球性的生财之道，假药交易堪称目前全球最大非法活动，甚至排在卖淫、贩卖人口和非法武器交易之前。成千上万人的生命受到威胁，作为消费者你到底有多安全？

更多阅览 伟哥和减肥药：打击假药为何如此艰难
Eine Frau arbeitet im Labor

相关内容

瑞士的药为什么那么贵?

此内容发布于 Emily Whitehead来自美国，她患有白血病。这位6岁的小姑娘历经多次化疗，却未能阻止病情恶化。医生对…

更多阅览 瑞士的药为什么那么贵?

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团