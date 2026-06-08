瑞士研究显示：大麻可提高年轻男性的睾酮水平

研究表明：吸食大麻提高青年男性的睾酮水平。 Keystone-SDA

长期以来，“吸食大麻会降低男性睾酮水平”是科学界和大众的普遍认知，但近年来的现代大型研究正逐步颠覆这一传统观点。与之相反，大麻并不会降低年轻男性的睾酮水平。

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睾酮 睾酮(testosterone)是人体内最主要的雄性激素，主要由男性睾丸产生，女性卵巢和肾上腺也会少量分泌睾酮。它在维持男女生理机能、心理健康以及日常活力方面发挥着不可或缺的作用。睾酮水平通常在20至30岁左右达到峰值。此后，随着年龄增长，体内睾酮通常会以每年约1%的速度自然下降。

日内瓦大学有关药物对生殖能力影响的一项研究发现，吸食大麻会提升睾酮水平。

该大学表示，研究人员分析了18到23岁年龄段，共94位瑞士研究参与者的血液样本。

结果显示，与47位未吸食大麻者相比，47位大麻吸食者的睾酮水平高出约23%。

该研究作者认为，上述睾酮升高的原因源于睾丸(testicles)，而肾上腺(adrenal glands)产生男性性激素(即雄激素)的功能并未受到影响。

因此，大麻似乎对睾丸中负责产生睾酮的莱迪希细胞(Leydig cells)具有直接影响。

与生育能力无直接关联

不过，研究人员警告说，“睾酮水平升高则意味着精子质量改善”是一种误读。睾酮与生育能力之间的关系非常复杂。

目前观察到的激素水平升高现象可能是身体对某些激素受体敏感性降低所做出的代偿反应；另有一种可能，天生具有较高睾酮水平的男性更倾向于采取冒险行动，更容易吸食大麻。

相关新闻稿补充道，尽管大麻看似影响某些与生殖相关的生物机制，但其对年轻男性生育能力的确切临床影响尚不明确，仍需进一步研究评估其可能的长期影响。

该研究与巴塞尔瑞士应用人类毒理学中心(Swiss Centre for Applied Human Toxicology)共同完成，并发表于权威医学期刊《医学通讯》(Communications Medicine)上。

此次研究结论印证了丹麦及美国此前开展的大规模研究。这些研究同样发现了吸食大麻与睾酮水平升高之间的联系。而一些早期的、小规模研究则在个别情况下得出了相反或相互矛盾的结论。

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