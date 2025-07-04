瑞士私人银行财富管理规模达3.4万亿瑞郎

瑞士银行财富管理规模创历史新高。 Post@Gaetanbally.ch +41 79 6672862 / 8047 Zurich

咨询公司毕马威(KPMG)在其年度调查中分析了71家瑞士私人信贷机构，并得出令人难以置信的结论：2024年，瑞士私人银行资产管理规模达到创纪录的3.4万亿瑞郎(约合人民币30.54万亿元)。

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得益于金融市场的蓬勃发展，去年，瑞士私人银行资产规模增长了史无前例的14%。

毕马威公司在日前发布的声明中表示，净新增资金也为增长做出了贡献，尽管金额相对较小，为720亿瑞郎(约合人民币6’466亿元)。中型信贷机构是吸纳客户新增资金的主要力量。

毕马威瑞士公司研究部负责人、银行业专家Christian Hintermann指出：“合并重组后的瑞银集团聘请了客户顾问，不过对新资金注入影响非常有限。”

瑞士私人银行收益从上一年的205亿瑞郎(约合人民币1’841亿元)增至214亿瑞郎(约合人民币1’922亿元)，主要得益于更高的佣金及交易收入。利息收益方面，则减少了约10%，到46亿瑞郎(约合人民币413亿元)。银行税后利润从2023年的近31亿瑞郎(约合人民币278亿元)增至超过40亿瑞郎(约合人民币359亿元)。

员工成本增加

运营支出总体增加超过5亿瑞郎(约合人民币45亿元)，达到约153亿瑞郎(约合人民币1375亿元)，主要原因是占到运营支出三分之二的员工成本的上升。根据毕马威公司的数据，瑞士私人银行相当于全职岗位的员工人数首度超过4万名。

成本增加，加之利息收入下降，成本收入比从中位数74.3%小幅上升至75.5%。近三分之二的银行在2024年的成本收入比均高于上年。小规模机构尤其受到影响。

尽管如此，得益于活跃的金融市场，该指标仍保持在历史较低水平。然而，随着利率进一步下调，以及市场环境趋紧，这一情况在2025年可能有所改变。

Hintermann补充说：“鉴于单一的利率环境优势已经消失，且瑞士央行已将基础利率下调至零，银行必须更多关注其核心收费业务，并为未来的发展早做打算。”

在研究期间，毕马威公司与圣加伦大学合作，对活跃在瑞士境内的71家私人银行进行了调研。

2025年瑞士金融市场及经济走势综合预测 宏观经济增长方面，瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)3月下调2025年GDP增速至1.4%，展望2026年为1.6%，前提是不会爆发更严重的贸易战。然而，受全球贸易紧张拖累，6月，政府将2025年预期修正为1.3%，并下调2026年至1.2%。结合经合组织(OECD)及欧盟等机构预测，瑞士经济增长将维持在1.3%–1.5%的区间内，略低于1.7%–1.8%的长期趋势。 货币政策与利率方面，2025年6月，瑞士央行将政策利率从0.25%降至0%。央行表态未来将密切关注通胀与全球经济状况，可能重复引入负利率及加强外汇干预。

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