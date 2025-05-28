瑞士联邦外交部长赴香港出席国际调解论坛

5月30日，瑞士联邦外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)将在香港参加一个近60个国家的代表出席的国际调解论坛。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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此次会议恰逢中国发起的，建立国际调解院的公约完成谈判并举行签署仪式。卡西斯应中国外交部长王毅邀请，出席仪式后的国际调解论坛。
新成立的国际调解院总部设在中国香港。瑞士在国际事务的斡旋和调解中享有良好的声誉并拥有丰富的经验。中国邀请瑞士在上述论坛中分享其调停经验。
中国外交部指出：“国际争端愈演愈烈，凸显了外交调解和斡旋的重要性。”瑞士在该领域经验丰富，且一直密切关注全球局势的发展。
国际调解院是独立的政府间组织，旨在通过调解解决国际争端。不过，瑞士并非这一新机构成立法案的签署国之一。
正值中瑞两国建交75周年之际，卡西斯与王毅计划在论坛期间举行会晤，继续两国之间的高层对话。卡西斯还将与香港特别行政区行政长官李家超会面。
是一个由中华人民共和国发起，各方共同协商建立的，以条约为基础的政府间国际组织，致力于以和平友好的方式解决争议、处理分歧。总部设在中国香港。
调解是《联合国宪章》规定的重要争端解决方式之一，推崇“以和为贵”，充分尊重当事方意愿，具有更灵活、更经济、更便捷、更易执行等独特优势。
信息来源：维基百科、中国外交部
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